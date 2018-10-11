Глава Башкирии Рустэм Хамитов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-11T19:04:41+03:00

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Поздно вечером 11 октября Рустэм Хамитов объявил о сложении полномочий Главы Республики Башкортостан. Он лично обратился ко всем жителям региона и объяснил причины подобного решения.

«Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку. Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно», - говорится в сообщении на официальном сайте главы Башкирии.

Рустэм Хамитов решил дать дорогу молодымФото: Рустем АХУНОВ

По словам Хамитова, для дальнейшего развития региона нужен другой человек, представитель молодого поколения, так как эта работа требует огромной отдачи и полной концентрации. К тому же, как считает экс-глава, новую команду надо сформировать уже сейчас. Напомним, что следующие выборы главы Башкирии были намечены на сентябрь 2019 года.

«Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все восемь лет своей работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики», - сказал на прощание уже теперь экс-глава.

В последний месяц слухи о скорой отставке Хамитова активизировалисьФото: Рустем АХУНОВ

Хамитов также сообщил, что всегда будет рад помочь новому руководству, если понадобится его консультация и готов приезжать на любые встречи по первой же просьбе.

Напомним, что слухи о возможном уходе Хамитова с поста с новой силой активировались в последний месяц. Это произошло на фоне отставок губернаторов других субъектов России. Большинство экспертов сходилось во мнении, что Хамитов не продержится в своем статусе до Нового года.

Примечательно, что отставка состоялась в день Республики Башкортостан. В регионе сегодня, 11 октября, официально праздничный выходной день.

МНЕНИЕ

Дмитрий Казанцев, политолог:

Результаты восьми лет работы главы Башкирии Хамитова характеризуются уходом от этнократического, закрытого типа управления, применяемого прошлыми региональными властями, к установлению партнерских взаимоотношений с федеральным центром, взятием курса на развитие социально-экономической сферы, с прозрачными бизнес-процессами и возвратом 25% + 1 акций "Башнефти" в собственность республики. Полагаю, что уход с должности руководителя региона - это его личное решение. Из негативных экстрафакторов заметнее всего ситуация с обманутыми дольщиками, но проблема видна не только на региональном, но и федеральном уровне.

Башкирия - это крупный, экономически активный регион, с высокими показатели выполнения майских указов президента страны за прошлые годы, поэтому новому главе республики достается хорошее наследие и достигнутые результаты.

С другой стороны будущему руководителю предстоит масштабная работа по реализации уже начатых инфестпроектов и привлечение дополнительных средств, в том числе к 100-летию республики [в 2019 году].

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