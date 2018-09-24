Действующие губернаторы проигрывают выборы – повторится ли сценарий в Башкирии?

СЕГОДНЯ 13:32 2018-09-24T13:38:06+03:00

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Политический год преподнес множество сюрпризов. Выборы 9 сентября для «партии власти» прошли с переменным успехом. Кое-где «Единая Россия» проиграла КПРФ по партийным спискам, в четырех регионах пришлось проводить второй тур.

Но что самое интересное, во всех четырех случаях кандидаты от власти выступили плохо.

В Приморье долгое время лидировал коммунист Ищенко, а результаты выборов отменили из-за большого количества нарушений. В Хакасии кандидат от власти Виктор Зимин проиграл первый тур и снялся, теперь за пост поспорят коммунист и эсер. В минувшее воскресенье выборы проиграли действующие губернаторы Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова, в их регионах победу одержали кандидаты от ЛДПР.

Шпорт и Зимин возглавляли Хабаровский край и Хакасию с 2009 года, Орлова - губернатор Владимирской области с 2013. В 2010 году президентом Башкирии стал Рустэм Хамитов. Стоит ли ему опасаться за свое кресло? Ведь выборы пройдут уже в следующем году.

На этот вопрос мы попросили ответить ведущих политологов и экспертов.

Аббас Галлямов, политолог:

Доминирующим в стране стал запрос на обновление. «Стабильность» и «преемственность» больше не в чести. После выборов в мае люди как бы решили: «Хорошо, пусть руководитель остаётся старым, но вот всех остальных надо менять». Поэтому в тех регионах, где Москва перед выборами назначила новых врио, никаких проблем с их избранием не возникло.

Не справились только те главы, что сидят давно и изрядно всем поднадоели.

Скорее всего, Хамитов тоже столкнётся с этой проблемой, жители от него подустали и никаких положительных сдвигов давно не ждут. Но, в отличие от Владимира или Хабаровска, в Башкирии сохранилась выстроенная ещё Рахимовым властная вертикаль и в ситуации отсутствия сильных и активных соперников она сможет обеспечить главе региона переизбрание с помощью административных механизмов.

Дмитрий Михайличенко, политолог:

Наивно проецировать ситуацию на Дальнем Востоке на Башкирию. Безусловно, выборы в этих регионах, а также в Хакасии, показали недееспособность политтехнологов «пула», ибо «проводить выборы» по предрешенному сценарию дело не хитрое. Гораздо труднее бороться в режиме реальной конкуренции, но ее долгое время не было - отсюда полная утеря профессионализма.

Наивно полагать, что люди из Москвы приедут в регион и за полгода смогут выстроить сеть агитаторов, придумать креатив и блестяще выиграть выборы. Эти люди, по моим наблюдениям, прекрасно разбираются в дизайнерской одежде и знают все новые марки элитных автомобилей, а вот этнологию родной страны понимают плохо, да и провинциальную Россию уже не чувствуют.

Для того, чтобы выиграть выборы в таком сложном регионе как Башкирия нужна кропотливая работа на протяжении нескольких лет. Впрочем, главная причина фиаско на выборах заключается в фигурах кандидатов от партии власти - они совершенно непопулярны, надеялись на свою «согласованность наверху» и на фоне непопулярной пенсионной реформы, закономерно, проиграли.

Полагаю, рейтинг Хамитова достаточно высок и такой сценарий вряд ли будет реализован в Башкирии. Однако нужно смотреть что будет через год. Инициативы федерального правительства могут довести дело ещё до ещё большего падения рейтинга власти.

Пока башкирские отделения КПРФ и ЛДПР не готовы к выдвижению сильного кандидата, но даже если допустить, что это возможно - это не изменит ситуацию . Очень скоро люди поймут, что победившие в Приморье и Владимирской области якобы «оппозиционеры» ничем в лучшую сторону не отличаются от представителей партии власти. В рамках этой конфигурации власти регионалы не могут изменить ситуацию. Этот тезис очевиден и не требует доказательств.

Дмитрий Казанцев, политолог:

Пока никто из российских или региональных политиков не заявлял о своих амбициях на предстоящие выборы главы Башкирии в 2019 году. При этом итоги прошлых региональных выборов 2014 года показали, что в республике кроме формального участия лидера Рескома КПРФ Кутлугужина и депутата Госдумы от ЛДПР Сухарева не было известных претендентов на высший пост руководителя субъекта РФ, а досрочный характер тех выборов, по сути был инициирован Хамитовым, уверенным в своих силах.

В результате он победил с большим отрывом от конкурентов - более 81 процента голосов при 74,88 % явке избирателей.

Недавний опрос ВЦИОМ, по которому рейтинг доверия жителей республики к действующему главе Башкирии составляет 62%, не только подтверждает его устойчивые позиции, но и демонстрирует, что Хамитов остается самым влиятельным политиком в регионе.

Николай Евдокимов, руководитель НИИЦ БАГСУ:

Тип политической культуры в Республике Башкортостан несколько отличается от того, что есть во Владимирской области и регионах Дальнего Востока. В конечном счёте, это определяет всю специфику политических и электоральных процессов. Население республики, по большей части, сельское и для него характерен лоялистский тип голосования, основанный на высоком авторитете власти, в том числе и региональной.

В то же время и для Владимирской области и, особенно, для Приморья типичным является проявление конфликтного типа политической культуры, что и привело к тем результатам голосования, которые мы сегодня имеем. Однако, я не жду в Башкортостане повторения этой ситуации. Считаю это маловероятным.

Как показали прошедшие выборы в Курултай, оппозиционные партии начинают выходить из тени. Но то, что их кандидаты смогут составить конкуренцию кандидату от власти, маловероятно. Во-первых, Башкортостан электорально управляемый регион и сенсации на выборах здесь происходят крайне редко. Во-вторых, ни у КПРФ, ни у ЛДПР в республике пока нет по-настоящему узнаваемых фигур. Наиболее влиятельная региональная оппозиция по-прежнему носит непартийный характер.