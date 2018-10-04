Рустэм Хамитов потерял в рейтинге

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-04T10:54:41+03:00

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В конце сентября аналитики «Минченко консалтинг» опубликовали новый рейтинг губернаторов. Глав регионов оценивали по девяти критериям и разделили на три категории. «Зеленой» группе бояться нечего – у них все хорошо, избиратели им верят, местные элиты довольны, все чинно и благородно. «Желтой» группе стоит задуматься – не все так идеально. «Красная» же группа находится в зоне риска – по мнению «Минченко консалтинг» этих губернаторов вполне могут и заменить на новых.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов всегда был либо в «зеленой», либо в «желтой» зоне. И вот теперь настоящая неожиданность: руководитель республики внезапно оказался помечен опасным «красным» цветом и вообще занимает последнее место.

КАК СЧИТАЛИ

Сразу оговоримся, что этот рейтинг составляли частные аналитики, не имеющие отношения к Кремлю. Но практика показывает, что эксперты «Минченко консалтинг» часто угадывают отношение Москвы к губернаторам.

Считали по девяти критериям. Первый – поддержка влиятельных персон федерального уровня, второй – наличие у губернатора большого проекта, третий – экономическая привлекательность региона, четвертый – сколько губернатору осталось до следующих выборов, пятый – известность губернатора, шестой – качество управления, седьмой – конфликты на федеральном уровне, восьмой – конфликты на региональном уровне, девятый – аресты в команде губернатора.

По каждому пункту можно было заработать от «-3» до «5» баллов.

КТО В ЛИДЕРАХ

Больше всех в России набрал Сергей Собянин. Он только что переизбрался, активно строит метро, Москва объективно хорошеет. Рекордные 23 балла на счету действующего мэра российской столицы.

На втором месте по стране – Рамзан Кадыров с 19 баллами, его позиции также неприкосновенны.На один балл меньше заработали Дюмин из Тульской области и Артюхов из Ямало-ненецкого автономного округа.

Замыкает список всех губернаторов, к сожалению, Башкортостан. У Рустэма Хамитова в активе 5 баллов. Нескольким регионам оценок вообще не поставили, потому что там либо нет губернатора вообще, либо новые выборы должны состояться со дня на день.

Исследование подготовлено «Минченко консалтинг»Фото: Валерия Любина

ЧТО В БАШКИРИИ

Почему глава республики набрал всего 5 баллов? Посмотрим по критериям:

Поддержка влиятельных федералов – 4 балла. Пока самый главный козырь Хамитова, его уважают и ценят в Москве.

Наличие большого проекта – 1 балл. Рустэм Хамитов продолжает строить Набережную в Уфе, готовит Фольклориаду и объекты к 100-летию Башкирии.

Экономическая привлекательность региона – 2 балла. Для элитных групп наша республика не особо привлекательна.

Срок окончания полномочий – 0 баллов. До следующих выборов всего год и это главный риск для действующего губернатора.

Известность и уникальность губернатора – 2 балла. По мнению «Минченко консалтинг», у Хамитова качественное нишевое позиционирование.

Качество политического менеджмента –1 балл. Аналитики считают, что в Башкирии довольно слабый политический менеджмент.

Конфликты губернатора на федеральном уровне – минус 2 балла. Эксперты уверены, что у Хамитова есть конфликт с какой-то влиятельной персоной в Москве. С кем именно – «Минченко» не уточняет, но вполне можно предположить, что речь идет о спорах вокруг «Соды» и шиханов.

Конфликты на региональном уровне – минут 2 балла. Якобы существуют противоречия с местными элитами. Тут опять можно вспомнить «БСК» и неофициальный спор с ИрекомЯлаловым. Кстати, в последнем случае Хамитов точно вышел победителем – Ялалов уже ушел с поста сити-менеджера.

Уголовные дела и аресты – минус 1 балл. Министров в Башкирии пока не судят, но крупные чиновники городских и муниципальных администраций регулярно становятся фигурантами. Недавно в Уфе задержали и прокурора Советского района столицы.

Итого – скромные пять баллов. Это вовсе не означает, что уже завтра в нашей республике поменяется власть. Но определенный звоночек губернатор и его команда получили. Для того, чтобы получить добро на третий срок, Рустэму Хамитову стоит быстрее решить все существующие проблемы. Например, окончательно разобраться со спорами вокруг шиханов. Есть в этом докладе и позитивные моменты. Аналитики уверены, что Хамитова ценят в Москве, а его большие проекты типа «100 объектов к 100-летию» действительно могут помочь сохранить власть.

МНЕНИЕ

Дмитрий Михайличенко, политолог:

Полагаю, что политолог Минченко не может претендовать на объективность. Напомню, что его «аналитические выкладки» так или иначе использовались несколько месяцев назад в информационных волнах против Хамитова, происхождение которых связывается с излишней политической активностью одной промышленной группы, лоббирующей непопулярное решение.

Также напомню, что этот политолог в своём телеграм-канале рекомендовал Хамитову «уволить всех своих пиарщиков» и призывал главу Башкирии «позвонить ему». На лицо излишняя вовлеченность. Полагаю, что политологи должны заниматься объективным анализом, а не навязывать свои услуги. Результаты выборов в нескольких регионах страны заставляют задуматься не только о некоторых губернаторах, но и будущем провластных политологов тоже.

Дмитрий Казанцев, политолог:

Рейтинг рейтингу рознь, так как каждая экспертная группа опирается на свои источники информации. При этом их данные по одному и тому же вопросу могут быть как разнополярными, так и противоположного характера.

Тем более одним из основных формирующих факторов недавней федеральной аналитики является близость к завершению срока полномочий у глав субъектов. Соответственно, у кого они подходят к завершению, тот сразу попадает в шорт-лист на потенциальное выбывание. С другой стороны, не учитывается, что на новых региональных выборах в 2019 году нынешний глава Башкирии Хамитов может снова победить и переизбраться.