Стали известны личности людей, погибших в жутком ДТП в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 17:43 2018-09-27T17:59:53+03:00

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ДТП в Стерлитамаке, произошедшее прямо на центральной улице города, вызвало небывалый отклик у местного населения. В социальных сетях появились сотни комментариев с соболезнованиями родным и близким погибших.

Напомним, что вчера поздно вечером, 26 сентября, иномарка «Мазда» на высокой скорости влетела во встречную «Ладу Калина». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль превратился в груду металлолома. Прибывшие на место спасатели быстро вытащили из раскуроченного салона двоих пострадавших, но медики не успели их спасти – они скончались на месте.

Галина и Роберт были коллегами

Выяснилось, что в «Калине» находились коллеги-таксисты. За рулем ехала 59-летняя Галина В. Как отзываются люди, знавшие женщину, она была примерным водителем, никогда не нарушала ПДД и водила очень аккуратно. У погибшей остались взрослые дети и муж-инвалид.

«Очень жаль, что из-за легкомысленности и безответственности, минутного куража погибли люди. Знала Галину лично. Да многие ее знали. Была доброй, старательной, очень любящей своих дочурок и супруга. Слов нет», - поделилась Руфина С.

На пассажирском сиденье «Калины» находился коллега Галины 28-летний Роберт Д., возвращавшийся в этот момент к своей семье. Дома его ожидали молодая жена, которая работает преподавателем, и два малолетних сына. Новость о смерти мужа для женщины стала настоящим шоком. Всю информацию о происшедшем жена Роберта узнала из социальных сетей. На снимках с места ужасного ДТП она распознала именно тот автомобиль, на котором возвращался супруг.

У водителя и пассажира "Калины" фактически не было шансов

Еще одним из погибших оказался виновник происшествия – 34-летний водитель «Мазды». Его личность пока не установлена. Как рассказывают очевидцы, оказавшиеся на месте происшествия, из салона иномарки пахло перегаром, поэтому все были уверены, что ДТП произошло на пьяную голову. Однако, согласно официальной версии ГИБДД, признаков алкогольного и наркотического опьянения не выявлено. В автомобиле сработали подушки безопасности, к приезду медиков мужчина оставался жив, его погрузили в машину скорой помощи, но до больницы не довезли.

«Комсомольская Правда» выражает соболезнования семьям погибших

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