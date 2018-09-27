Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое

СЕГОДНЯ 08:25 2018-09-27T08:43:38+03:00

В общей сложности ДТП унесло жизни троих человек

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Вчера вечером, 26 сентября, в Стерлитамаке на улице Ленина произошло жуткое ДТП – столкнулись «Мазда» и «Лада Калина».

На месте аварии до приезда медиков погибли двое – женщина-водитель и пассажир отечественной легковушки. Позднее стало известно, что в реанимации скончался и водитель иномарки. Он является предполагаемым виновником аварии. Со слов очевидцев, автомобилист, будучи пьяным, ехал на большой скорости, вылетел на встречную полосу и протаранил «Ладу».

фото: соцсети

На месте собралась огромная толпа людей, каждый пытался оказать хоть какую-то помощь пострадавшим, но все тщетно.

Личности погибших пока неизвестны, от ГИБДД официальных комментариев не поступало. Выясняются все подробности и обстоятельства трагедии.