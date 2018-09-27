Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
Вчера вечером, 26 сентября, в Стерлитамаке на улице Ленина произошло жуткое ДТП – столкнулись «Мазда» и «Лада Калина».
На месте аварии до приезда медиков погибли двое – женщина-водитель и пассажир отечественной легковушки. Позднее стало известно, что в реанимации скончался и водитель иномарки. Он является предполагаемым виновником аварии. Со слов очевидцев, автомобилист, будучи пьяным, ехал на большой скорости, вылетел на встречную полосу и протаранил «Ладу».
фото: соцсети
На месте собралась огромная толпа людей, каждый пытался оказать хоть какую-то помощь пострадавшим, но все тщетно.
Личности погибших пока неизвестны, от ГИБДД официальных комментариев не поступало. Выясняются все подробности и обстоятельства трагедии.