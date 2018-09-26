В Стерлитамаке столкнулись три легковушки, погибли двое

26 Сент. 21:12 2018-09-26T21:12:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткое ДТП произошло сегодня, 26 сентября, около 22 часов в Стерлитамаке. Недалеко от ЗАГСа на улице Ленина лоб в лоб столкнулись легковушки – «Лада Калина» и «Мазда», затем иномарка зацепила еще и «Форд Фокус».

Лобовой удар был такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла, выжить в которой не удалось никому. На месте аварии погибли женщина-водитель и ее пассажир. В «Мазде» сработали подушки безопасности, после столкновения она загорелась. Из иномарки никто не погиб. О состоянии водителя пока неизвестно.

фото: соцсети

На месте собралась огромная толпа людей, каждый пытался оказать хоть какую-то помощь людям из «Лады», но все тщетно – приехавшие на место врачи констатировали смерть обоих.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасателям. Дорожным полицейским предстоит установить виновника ДТП, а также все обстоятельства происшествия.