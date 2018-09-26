Стала известна личность 12-летней девочки, которую насмерть сбил грузовик под Уфой

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-26T20:06:17+03:00

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Сегодня, 26 сентября, в селе Михайловка под Уфой произошло страшное ЧП – грузовик «Шакман» без тормозов насмерть сбил 12-летнюю девочку. Ребенок в этот момент шел с остановки навстречу бабушке и дедушке, которые ее встречали. У китайского грузовика отказали тормоза на спуске, и он потерял управление – сначала въехал в припаркованные автомобили, затем сбил девочку, далее перевернулся и протаранил жилой дом.

фото: блог Гильмутдинова

Погибшей оказалась ученица лицея №5 Марина М. (имена здесь и далее изменены – ред.) Известно, что она приехала из Уфы на занятия в музыкальную школу. Девочку вспоминают только добрыми словами - искренняя, дружелюбная, жизнерадостная. В своем классе она была старостой, училась на одни "пятерки" и "четверки", увлекалась музыкой и катанием на лошадях. Росла в благополучной семье.

НАШЛИ НЕ СРАЗУ

Очевидцы рассказали «Комсомолке», что за секунду до аварии Марина вышла из автобуса. После того, как ее на глазах родственников сбил грузовик, тело нашли не сразу.

- Знаете, она была в груде земли. Мы увидели, что у нее волосы торчат из кучки с землей, - говорят очевидцы.

фото: блог Гильмутдинова

Только потом спасатели достали бездыханное тело Марины из-под грузовика.

Позднее в сети появилось видео момента страшной аварии. В ролике видно, как многотонная машина буквально хоронит девочку.

По малышке скорбит вся школа – ее одноклассники пишут на руках ее имя, выкладывают фотографии в социальных сетях.

фото: соцсети

- Даже самому злейшему врагу такого не пожелаешь. За что бог или судьба наказали ее? Как человек, она была прекрасна! Она даже жизни не видела. Просто она оказалась не в то время и не в том месте, - пишет Владислав П.

Пострадали также и водители «Лады» и грузовика. Их обоих с тяжелыми травмами увезли в ближайшую больницу.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным девочки.