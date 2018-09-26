Под Уфой самосвал влетел в жилой дом: погиб 13-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-26T11:14:33+03:00

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Сегодня, 26 сентября, на улице Ленина в селе Михайловка, что под Уфой, грузовик протаранил жилой дом.

У китайского самосвала марки «Шакман», по предварительным данным, отказали тормоза, когда тот ехал под горку. Потерявшая управление тяжелая машина на полном ходу въехала «Ладу Ларгус», затем перевернулась и протаранила жилой дом. На месте моментально собралась толпа зевак, которые распространили снимки и видеозаписи по социальным сетям.

фото: соцсети

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв – в жутком ДТП погибла 13-летняя девочка. Малышка в этот момент выходила из «Лады». Грузовик буквально раздавил ребенка. Пострадали также и водители «Лады» и грузовика. Их обоих с тяжелыми травмами увезли в ближайшую больницу.

- Мы шли домой с детского сада. Смотрим, там ЧП какое-то, подошли поближе – женщина рыдает. Это ее внучку грузовик раздавил, страшное зрелище, - рассказала «Комсомолке» жительница села Анна Г.

фото: соцсети

Место страшного ЧП сейчас оцеплено, там работают все необходимые спецслужбы – медики, спасатели, росгвардейцы, а также сотрудники ГИБДД. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства и подробности трагедии.

Напомним, что в Уфе это далеко не единственный случай, когда аварии происходят из-за отказа тормозов у китайских грузовиков.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям девочки и следит за развитием событий.