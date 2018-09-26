Появилось видео момента смертельного ДТП под Уфой

26 Сент. 14:15 2018-09-26T14:15:16+03:00

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Сегодня, 26 сентября, под Уфой в селе Михайловка произошла жуткая авария: самосвал «Шакман» на полном ходу врезался сначала в «Ладу Ларгус», а затем перевернулся и влетел в жилой дом. Как оказалось, по пути грузовик буквально смял 13-летнюю девочку, которая в тот момент выходила из легкового автомобиля.

По одной из версий, у самосвала отказали тормоза. Истинные же причины предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, которые сейчас находятся на месте происшествия.

Спустя некоторое время в сети появилось видео момент столкновения «Шакмана» с «Ладой». Пользователи выложили его в группе «БашДТП». В ролике видно, как многотонная машина буквально хоронит под собой 13-летнюю девочку.