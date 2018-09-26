2018-09-26T14:15:16+03:00
Происшествия

Появилось видео момента смертельного ДТП под Уфой

В страшной аварии погибла 13-летняя девочка
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, под Уфой в селе Михайловка произошла жуткая авария: самосвал «Шакман» на полном ходу врезался сначала в «Ладу Ларгус», а затем перевернулся и влетел в жилой дом. Как оказалось, по пути грузовик буквально смял 13-летнюю девочку, которая в тот момент выходила из легкового автомобиля.

По одной из версий, у самосвала отказали тормоза. Истинные же причины предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, которые сейчас находятся на месте происшествия.

Спустя некоторое время в сети появилось видео момент столкновения «Шакмана» с «Ладой». Пользователи выложили его в группе «БашДТП». В ролике видно, как многотонная машина буквально хоронит под собой 13-летнюю девочку.

Момент ДТП под Уфой в селе Михайловка 26.09.2018.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера