Коронавирус в Башкирии на 16 октября 2020 года: количество жертв ковида выросло до 47

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 8578 жителей Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Уфе и Башкирии. По последним данным, всего в республике зарегистрировано 9 536 случаев заболевания COVID-19. Новых за последние сутки — 69, в стационарах находятся 109 человек, из них в тяжелом состоянии 3 человека и 1 человек на ИВЛ.

На амбулаторном лечении на данный момент находятся 802 человека – у них болезнь протекает в легкой форме. Также за прошедшие сутки из больниц по всей республике выписались 82 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 8578 жителей Башкирии.

Как сообщает Минздрав Башкирии, за прошедшие сутки в республике скончался еще один пациент с коронавирусом. О погибшем известно, что это 66-летний житель Уфы. У мужчины были сопутствующие хронические заболевания – сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты 3 степени и хронической пиелонефрит.

Всего в республике жертвами ковида на данный момент стали 47 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано еще 198 случаев этого заболевания. Из больниц выписались еще 155 человек, переболевших внебольничной пневмонией.

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СОВЕЩАНИЯ ЧИНОВНИКОВ ПЕРЕХОДЯТ В ОНЛАЙН

Накануне в уфимском Белом доме состоялось заседание президиума правительства республики. На совещании глава Башкирии потребовал от чиновников обязательно носить защитные маски на работе и перевести все совещания в дистанционный формат. За нарушения масочного режима госслужащим пригрозили увольнением. Кроме того, жители республики также должны носить маски, если хотят попасть в здание городской или районной администрации.

- Мы приняли решение: вход без масок в здания администраций городов и районов запрещен, если у людей, которые пришли, нет своих масок, то их должны обеспечить ими, - заявил Радий Хабиров.

ЗАКРЫВАЕТСЯ ЗАПОВЕДНИК ШУЛЬГАН-ТАШ

Накануне власти Бурзянского района Башкирии сообщили, что из-за роста числа заболевших пневмонией и коронавирусом закрывается заповедник Шульган-Таш. С 17 октября по 1 ноября туристов на территорию заповедника пускать не будут, а все экскурсии отменяются.

- Просим в этот промежуток времени не планировать поездку в пещеру Шульган-Таш (Капову), - сообщили в администрации заповедника.

ПРОПАЛИ ГРАДУСНИКИ

Рост заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией побудил жителей Уфы вновь зачастить в аптеки. Как выяснилось, из торговых точек башкирской столицы практически пропали медицинские термометры. По одной из версий, проблемы возникли именно из-за поставщиков – градусников нет именно на складах.

К слову, на днях «Комсомолка» подготовила материал о том, что делать, если вы обнаружили у себя признаки коронавирусной инфекции.