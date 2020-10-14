В Минздраве Башкирии рассказали, что делать при появлении симптомов коронавируса

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Башкирии рассказал, что делать, если вы обнаружили у себя признаки коронавируса.

Суточный прирост числа зараженных коронавирусом в Башкирии достиг 65. Для сравнения – до этого было зафиксировано всего 56 новых случаев инфицирования, а общее число заболевших в регионе достигло 9467 человек.

Теперь слово «коронавирус» слышат не только по новостям, все больше человек замечают у себя симптомы коронавируса, поэтому «КП – Уфа» публикует инструкцию, что делать, если заметили у себя симптомы коронавируса, куда обращаться и каких правил придерживаться.

Как рассказала пресс-секретарь минздрава Башкирии Софья Алешина, если вы заметили у себя признаки ОРВИ, у вас повышенная температура, то нужно срочно вызвать врача на дом.

- Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, - продолжает Алешина. – Врач измерит температуру, при необходимости назначит анализ на коронавирус. В больницу ходить не нужно.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

К сожалению, сейчас не так легко дозвониться до поликлиники, поэтому можно позвонить на единую горячую линию по телефону 8-800-2000-112. Специалисты кол-центров ответят на интересующие вас вопросы и предоставят подробную информацию по распространению инфекции и мерах профилактики. Также нужно ограничить выход на улицу и самоизолироваться, дабы никого не заразить.

Напомним симптомы коронавируса:

- Высокая температура;

- Затрудненное дыхание;

- Чихание, кашель и заложенность носа;

- Боли в мышцах и в груди;

- Головная боль и слабость;

- Возможна тошнота, рвота и диарея.