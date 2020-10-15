Из уфимских аптек неожиданно пропали градусники - рассказываем, что происходит

По одной из версий, проблемы возникли у поставщиков медицинских термометров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители башкирской столицы внезапно обнаружили, что в большинстве аптек отсутствуют градусники. С этого года в России запрещено продавать ртутные градусники, поэтому у потребителя остается только один вариант – купить электронный. Но, как оказалось, во многих уфимских аптеках их попросту нет. «Комсомолка» прошлась по точкам продаж в нескольких районах Уфы и выяснила, так ли это на самом деле.

НЕТ ДАЖЕ НА СКЛАДЕ

В первой же аптеке, куда мы зашли за градусником, провизор заявила, что ртутных нет уже давно, а электронные закончились.

- У нас их нет даже на складе. Не могу сказать, почему, - честно призналась сотрудница аптеки, расположенной на улице Зорге.

Попытки купить заветный измеритель температуры в других аптеках в районе Дворца спорта также не увенчались успехом. В частных торговых точках нам говорили, что градусники «были, но закончились». Обойдя целый квартал, мы решили попытать счастья в другом месте.

Следующая остановка – Юношеская библиотека. Там, на пересечении Проспекта Октября и улицы Шафиева также немало аптек. В одной нам сказали, что градусников в продаже нет уже неделю, а в другой, что закончились совсем недавно.

Читатели «Комсомолки» рассказали, что похожая ситуация наблюдается и в других районах Уфы.

В ЧЕМ ПРИЧИНА

Проблема с приобретением градусников в Уфе возникла, само собой, не на пустом месте. По всей видимости, горожане стали чаще болеть из-за сезонной вспышки ОРВИ и гриппа, а тут еще и коронавирус никак не успокоится. Вот и ринулись уфимцы в аптеки за парацетамолом, аспирином, противовирусными препаратами и простыми градусниками. Но на этот раз продавцы оказались не готовы к такому наплыву покупателей.

Как рассказали «Комсомолке» в Минздраве Башкирии, история с пропажей градусников из аптек может быть связана с проблемами поставщиков. В пресс-службе отметили, что данный вопрос не входит в компетенцию министерства и посоветовали связаться с самими поставщиками.

Тем не менее, неофициально провизоры сразу в нескольких аптеках Уфы подтвердили наличие проблем с поставками электронных градусников. И когда они будут разрешены, никто не знает.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, лучше мы рекомендуем уфимцам, по возможности, не ходить по аптекам ради одного только градусника. Сейчас этот прибор можно спокойно заказать на дом с доставкой. Благо, существует множество сервисов, это где можно сделать.

Например, заказать градусник с доставкой на дом можно на Ozon.ru. Самый простенький медицинский термометр там можно найти за 520 рублей.

Сервис доставки на дом есть и у некоторых крупных аптечных сетей в Уфе. Например, электронный термометр можно заказать в «Фармленде». Там стоимость прибора начинается от 600 рублей. Подобную услугу оказывают и в других аптеках по всему городу. Чтобы оформить заказ в ближайшей для вас точке, лучше позвонить провизору.