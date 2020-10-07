Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ФК «Уфа»

Под руководством Вадима Евсеева «Уфа» одержала 14 побед в официальных матчах Фото: Рустем АХУНОВ

Футбольный клуб «Уфа» расстался с главным тренером команды Вадимом Евсеевым. Информация об этом появилась сегодня, 7 октября, на официальных страницах команды в социальных сетях. Руководство, игроки и персонал команды поблагодарили теперь уже бывшего рулевого «горожан» за плодотворное сотрудничество и пожелали ему успехов.

Вадим Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Тогда команда находилась в тяжелом положении – «горожане» находились на дне турнирной таблицы. В итоге, команда попала в стыковые матчи за право остаться в РПЛ и смогла сохранить прописку в элитном футбольном дивизионе чемпионата России.

Под руководством Евсеева уфимские футболисты провели 55 официальных встреч, в которых одержали 14 побед, 21 раз сыграли в ничью и потерпели 20 поражений. В сезоне 2019/2020 года «Уфа» стала неудобным соперником для грандов отечественного футбола. В итоговой турнирной таблице тогда «горожане» заняли девятое место, уступив всего три очка прошедшему в квалификацию Лиги Европы московскому «Динамо».

За время работы в «Уфе» Вадим Евсеев запомнился, в том числе, громкими и неординарными высказываниями. Например, он задавался вопросом о том, в чем заключается смысл игры в футбол. По мнению тренера это не обязательно «забитие голов». Также после одного из матчей, уфимский рулевой заявил, что у него есть мнение (по игре – ред.), но он «категорически с ним не согласен».

На своей странице в социальной сети Инстаграм Евсеев так прокомментировал свой уход из «Уфы».

-Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания, - написал Вадим Евсеев.