Без еврокубков, но боролись до последнего: итоги сезона ФК «Уфа»

Прошлым летом перед началом чемпионата России по футболу на всех популярных спортивных сайтах страны проводились опросы, в которые журналисты и эксперты давали прогнозы результатов предстоящего турнира. Во многих из них футбольный клуб «Уфа» фигурировал то в зоне вылета, то в зоне стыковых матчей. Специалисты откровенно не верили в проект под руководством Вадима Евсеева, так как в очередной раз состав набирался из малознакомых футболистов, особого усиления не было, да и стиль игры, основанной в первую очередь на непроходимой вязкой обороне, казался ненадежным.

Прошел год, и «Уфа» – главная неожиданность прошедшего сезона. Одна из самых бедных команд всей премьер-лиги потеряла шансы попасть в еврокубки только в предпоследнем туре. В столице Башкирии удалось при малых ресурсах сколотить настоящую команду, которая четко понимала на что способна и как нужно добиваться результата. Итоговое девятое место не стало самым лучшим результатом в истории клуба, но весь сезон команда шла в группе лидеров и ни разу за сезон даже мысли не возникло, что «Уфа» может вылететь. А это само по себе говорит уже о многом. Башкирский клуб в глазах практически всех футбольных болельщиков страны стал олицетворением эффективного управления.

СТИЛЬ

После череды неудачных экспериментов с Сергеем Томаровым и Дмитрием Кириченко «Уфа» наконец вновь нашла тренера со своим фирменным стилем и четким пониманием всех процессов в клубе. К тому футболу, который прививает Вадим Евсеев, относятся по-разному. Особенно после того, как он в одном из послематчевом интервью ошарашил журналистов заявлением: «Футбол заключается в забитии голов, что ли?».

Вадим Евсеев в работе. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Критику в засушливой и незрелищной игре специалист не воспринимал и продолжал гнать свою линию. В итоге, за 30 матчей меньше «Уфы» пропустил только санкт-петербургский «Зенит» - чемпион с 15-очковым отрывом с подбором игроков мирового уровня. Вратарь Александр Беленов вполне может считать для себя прошедший сезон лучшим в карьере. У него 13 матчей без пропущенных голов – лучший показатель в лиге. Евсееву удалось забетонировать оборону до такой степени, что никто из топ-клубов попросту не мог подступиться.

Александр Беленов. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Проблемы, как правило, начинались, когда приходилось играть первым номером. С атакой за год разобраться так и не удалось, будто забивать голы действительно не было целью. Меньше «Уфы» в чемпионате забил только казанский «Рубин», который переживал жесточайший процесс перестройки. Лучшим бомбардиром башкирской команды стал Даниил Фомин, забивший шесть мячей, из которых четыре с пенальти. Если брать голы с игры, то лучший – Вячеслав Кротов. У него их три. Повторимся – три. И это за 30 матчей чемпионата.

Каждый новый забитый мяч «Уфы» в прошедшем сезоне вполне можно было признавать праздничным событием. Только вот это вообще никак не мешало результату. Как правило, клубу одного результативного выстрела в стремительной контратаке или при розыгрыше стандартного положения хватало, чтобы добыть три очка.

ОТКРЫТИЯ

Состав «Уфы» за год серьезно изменился и на первый план вышли совсем новые имена. Главным открытием первой части чемпионата стал Даниил Фомин, который с первого тура превратился в системообразующего игрока в центре поля. Спокойный, надежный – неспроста именно ему доверили право исполнять пенальти, с чем раньше у команды частенько бывали проблемы. Благодаря такому игроку пропала вся хаотичность при переходах из обороны в атаку, исчезли обрезы. Во многом, именно из-за него удалось успокоить и защитников, которые в прошедшем сезоне ошибались гораздо меньше обычного.

Даниил Фомин. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Своими не по годам уверенными действиями на поле Фомин даже заслужил внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова, и в один момент превратился в главный актив «Уфы» на трансферном рынке. Очередь из желающих приобрести полузащитника уже выстроилась в очередь. Судя по всему, удержать его в команде будет тяжело.

Во второй части сезона яркой вспышкой стал узбекский хавбек Остон Урунов. По факту результативных действий в официальной статистике у него нет, но все, кто хоть раз в 2020 году видел игру «Уфы», сразу обращали внимание на быстрого и юркого паренька, который бежит вперед, не замечая соперников. Дриблинг Урунова уже сейчас стал головной болью и настоящим ужасом для всех защитников российской премьер-лиги. Самое удивительное – ему всего 19 лет. Селекционеры топ-клубов кусают локти, что в свое время упустили такой бриллиант.

Остон Урунов. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Отдельно стоит отметить и всю центральную ось обороны. Неделчару тяжело вкатывался в сезон, но затем всем наглядно продемонстрировал, что он один из лучших центрдефов всего чемпионата. Табидзе – еще одна высоченная неприступная башня, которые не давала дышать сопернику в «уфимской» штрафной. То же самое касается и Никитина, и Пуцко, и суперветерана Аликина, и Йокича, и Сухова – хватало и мастерства, и здоровой конкуренции. Оборону «Уфы» образца 2019/2020 вполне можно назвать идеальной.

Джемал Табидзе. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

ДАЛЬШЕ БЕЗ ГАЗИЗОВА

Главный удар по «Уфе» пришел уже ближе к концу сезона. Генеральный директор Шамиль Газизов получил предложение от московского «Спартака» и принял его. Таким образом, клуб остался без того человека, вокруг которого собственно все и строилось. Все успехи последних лет (как и в спортивных результатах, так и в экономических показателях) связывают только с фигурой Газизова. Как дальше будет двигаться клуб, пока не понимает никто. Новым гендиректором стал Ринат Шайбеков, человек из команды Газизова, но абсолютно непубличный. Уже видно, что на первый план постепенно выходит председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов, который все активнее мелькает в СМИ в качестве комментатора со стороны руководства клуба.

Больше всего пугает, что в «Уфе» действительно многие процессы были зациклены на Газизове. Он всегда сам лично общался и переубеждал игроков в сложных ситуациях, вел переговоры с другими клубами. Порой некоторые моменты даже не прописывались в контрактах и просто давались друг другу под честное мужское слово. Сейчас работать на трансферном рынке наверняка станет работать гораздо тяжелее. Но с другой стороны, философия клуба с уходом Газизова не изменилась, весь остальной менеджмент остался на месте, поэтому это просто новый вызов.

Шамиль Газизов стал гендиректором московского "Спартака"Фото: Рустем АХУНОВ

Все может стать хуже, если уйдет главный тренер Вадим Евсеев. В руководстве уже заявили, что в случае чего препятствий чинить не станут. А такая возможность действительно существует. У многих российских топ-клубов Евсеев на карандаше, и в случае провалов на старте следующего сезона, который начинается уже через две недели, именно он в списках кандидатов у многих фигурирует под номером один. Так уже вовсю ходят обширные слухи про московский «Спартак», где достаточно шаткое положение у Доменико Тедеско.

Болельщикам остается только надеяться, что до этого не дойдет. Ясно пока одно – в ближайшее время будет сложно. Руководство «Уфы» уже намекнуло, что в связи с пандемией коронавируса и скачками валюты в бюджете клуба образовался дефицит, который нужно будет пополнять за счет трансферов игроков на выход. Вполне возможно, что перед началом следующего чемпионата башкирский клуб вновь будет в числе главных аутсайдеров. Но ничего страшного в этом нет, уже проходили.

СКАЗАНО

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер ФК «Уфа»:

- Все увидели, что «Уфа» крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по 2 игрока. И что важно, не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду. Пока я здесь тренер, в «Уфе» равнодушных игроков не будет. Они могут не любить друг друга, но на поле должны друг за друга умирать.