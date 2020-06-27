«У меня есть мнение, но я категорически с ним не согласен»: главный тренер «Уфы» вновь развеселил поклонников российского футбола

Сегодня вечером, 27 июня, в Москве состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» принимал «Уфу» на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась ничьей – 0:0. В условиях, когда ни одна команда не смогла вырвать победу в важном для себя матче, внимание болельщиков и поклонников российского футбола было приковано к послематчевым комментариям.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, как известно, за словом в карман никогда не лез. Да и с чувством юмора у него в порядке: незадолго до возобновления чемпионата России по футболу он вместе с коллегами по тренерскому штабу «переосмыслил» известный интернет мем. А еще раньше рулевой башкирской команды отмечался броскими и юморными фразами, типа: «Их одиннадцать и нас тоже», «В футбол играют не имена, а люди» и так далее.

На этот раз главный тренер «Уфы» сразу после матча со «Спартаком» пришел в микст-зону к журналистам, чтобы прокомментировать итоги игры. В прямом эфире телеканала «Матч-ТВ» он, в ответ на просьбу высказать мнение о прошедшем поединке и вовсе обескуражил всех поклонников футбола.

- У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен, - заявил Вадим Евсеев. Видео этого момента выложил в своем аккаунте в твиттере другой известный тренер – Анатолий Бышовец.

Чуть позже, на послематчевой пресс-конференции он все же разложил по полочкам свое мнение. Но согласен ли он с ним на этот раз, не уточнил. Речь, естественно, шла о спорном эпизоде в конце матча, когда «Спартаку» не засчитали забитый гол. Судья после просмотра видеоповтора решил, что один из игроков красно-белых находился в оффсайде.

- Как я могу видеть, правы судьи или нет? Я еще не смотрел видео. Положительный результат, набрали одно очко. Тут сложно играть, были игры, когда на последних минутах Глушаков забивал. Давление соперника было. Надо играть по правилам, судья посчитал, что было нарушение. Мы готовились, знали, как будет играть соперник. Думали, что «Спартак» будет играть более агрессивно, - подчеркнул Вадим Евсеев.