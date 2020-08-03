«Мать попала в больницу, узнав, что натворил ее сын»: ревнивца из Башкирии, убившего жену, проверят на адекватность

В Сатке 31-летнего уроженца Белокатайского района Башкирии, который в минувший четверг жестоко убил свою жену на глазах у маленьких дочерей, отправили в СИЗО на два месяца. В суде мужчина признал свою вину, но заявил, что практически не помнит, как именно все произошло, поскольку находился в состоянии аффекта. Мол, он узнал, что его супруга Оксана изменяла ему с лучшим другом, и потерял голову от ярости и ревности.

ОТПРАВИЛИ НА ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Как рассказали близкие убитой женщины, больше всего они переживают, что суд действительно признает душегуба невменяемым и отправит его на принудительное лечение, а через пару лет Александр выйдет на свободу и не даст спокойной жизни дочерям и бывшей теще. Или найдет себе новую жертву, которую будет избивать и терроризировать.

- Как рассказал нам следователь, его отправили на месяц в психиатрическую клинику, где он будет проходить судебную психиатрическую экспертизу. Александр убеждает, что он был в состоянии аффекта, но мы считаем, что это не оправдание, и он должен понести максимальное наказание за содеянное, - говорит сестра убитой Оксаны Елена Ю.

А в сети тем временем появилась петиция, в которой жители Башкирии требуют пожизненного срока для убийцы молодой матери – в настоящий момент петицию подписали уже почти 1700 человек.

«ЕЩЕ НЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ОКСАНУ ПОХОРОНИЛИ»

Что касается дочерей убитой женщины, то с ними сейчас все в порядке. Они находятся вместе с бабушкой, которая уже оформляет необходимые документы для опеки над внучками. Малышки в силу своего возраста так и не осознали, что произошло и постоянно спрашивают про маму.

Очень тяжело восприняла новость о случившемся и мать Александра – узнав, что наделал ее сын, у пожилой женщины случился инсульт, и ее увезли в больницу.

- Сейчас она в реанимации. Ей пока даже не сказали, что Оксану похоронили. К маме Оксаны приходила родная сестра Александра – помогла деньгами, просила прощения за брата. Они в шоке от того, что он натворил, не поддерживают и отказываются от него, - рассказывает еще одна сестра убитой Оксаны Любовь Ю.

С Оксаной простились 31 июля – молодую мать похоронили в родном селе Соколки. На церемонии прощания собрались не только родные и близкие, но и все те, кто захотел почтить память зверски убитой женщины. Все они надеются и верят, что убийца понесет самое строгое наказание.

ДОГНАЛ И ПЕРЕРЕЗАЛ ГОРЛО

Напомним, все произошло в минувшую среду – супруги из Новобелокатая 31-летний Александр Алексеев, его 29-летняя жена Оксана и две дочери двух и восьми отправились в Сатку, чтобы показать старшую дочь стоматологу. По дороге пара повздорила: Александру не понравилось, что у жены стоит пароль на телефоне, и в порыве ярости и ревности он начал наносить удары ножом прямо на глазах у детей. Когда несчастная, истекая кровью, выбралась из машины на дорогу, чтобы позвать на помощь, убийца догнал ее и перерезал горло, не обращая внимания на остановившихся водителей-очевидцев и крики собственных дочерей. Позже мужчина выкинул окровавленный нож и спокойно дождался приезда полиции. Следственный комитет Челябинской области уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью», по которой Александру грозит вплоть до пожизненного заключения.

Позже родные и соседи убитой Оксаны расскажут, что Александр уже был женат ранее, но жена сбежала от него, после того, как он попытался ее убить в порыве ревности. Было даже возбуждено уголовное дело, но в суде стороны пошли на мировую. Свою вторую жену мужчина также постоянно ревновал и избивал, но та терпела и прощала мужа-тирана ради маленьких дочерей. Последний скандал произошел за несколько дней до трагедии: Александр сильно избил жену, но смог вымолить прощение. Как оказалось – напрасно…

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.