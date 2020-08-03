Заманил велосипедом сына: подробности изнасилования 10-летней девочки из Уфы

Год назад в Уфе произошла жуткая история – 33-летний мужчина заманил 10-летнюю девочку в безлюдное место и надругался над ней. Лишь благодаря быстрой и слаженной работе следователей и оперативников, а также бдительности местных жителей насильника удалось задержать уже на следующий день. Следователь по особо важным делам следственного комитета Калининского района Уфы Денис Ахкамов рассказал, который занимался этим уголовным делом, рассказал, как удалось так быстро вычислить и задержать преступника, и что было самым сложным в расследовании.

- Сам злоумышленник приехал с семьей из Бирска. Велосипед, которым он и приманил девочку, принадлежал его собственному сыну. Он завез девочку в лесополосу возле Курочкиной горы, где не было прохожих, и там изнасиловал ее, после чего привез обратно и поспешил скрыться. Надо отдать должное девочке: несмотря на пережитый шок, она хорошо запомнила своего обидчика и смогла полностью его описать, назвать все приметы, - рассказал следователь.

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Также помогла и бдительность местной жительницы: увидев фоторобот преступника, она вспомнила, что видела в округе похожего человека, и сразу же сообщила об этом в полицию. Подозреваемого сразу же задержали: поначалу он отпирался, но в итоге под тяжестью собранных доказательств признал свою вину. Решение суда было суровым и справедливым – 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Свою роль сыграло и то, что мужчина был ранее судим за разбой и грабеж.

- Удивительно, но соседи и знакомые отзывались о нем как о добропорядочном человеке, примерном семьянине. У него же самого есть маленькие дети – и тут такое. Мне особенно запомнилось это уголовное дело, потому что совершено преступление против ребенка. Это особенная ситуация, приходится побыть психологом, чтобы не вызвать дополнительный стресс у ребенка во время разговоров с ним, - вспоминает следователь.