2020-07-25T07:22:40+03:00
Происшествия

«Иногда приходится быть психологом»: уфимские следователи рассказали о своей работе

В преддверии Дня сотрудника органов следствия «Комсомолка» отправилась в следственный отдел Калининского района Уфы, чтобы узнать, как расследуют громкие уголовные дела
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Следователь по особо важным делам Денис Ахкамов признается, что иногда приходится работать и психологомСледователь по особо важным делам Денис Ахкамов признается, что иногда приходится работать и психологомФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В беседе с «Комсомолка» следователи рассказали о самых запоминающихся уголовных делах и почему они так преданы своей профессии

25 июля в России отмечается один из важных профессиональных праздников – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты «Комсомолки» решили поближе познакомиться с нелегкой работой следователей и отправились в гости в следственный отдел самого непростого и криминального района башкирской столицы – Калининский. Именно там работают следователи, которые, несмотря на свой молодой возраст, распутывают сложные и запутанные преступления, которые в свое время заставили содрогнуться всю Башкирию.

ЗАМАНИЛ РЕБЕНКА В ЛЕС И НАДРУГАЛСЯ НАД НИМ

Следователь по особо важным делам Денис Ахкамов пришел в Следственный комитет в октябре 2017 года. Уже в первый день молодому сыщику поручили его первое дело – убийство молодого парня ударом в голову, а в придачу добавили расследовать и вымогательство с проникновением в жилище. Со своей задачей Денис Ахкамов блестяще справился – оба дела благополучно были раскрыты в течение месяца, позже виновные получили приговор по заслугам, а сам следователь убедился в мысли, что выбрал правильную профессию.

- В июле прошлого года в Уфе произошло громкое преступление: мужчина заманил десятилетнюю девочку в лес, где надругался над ней. Тогда расследование поручили мне, - вспоминает об одном из самых запоминающихся уголовных дел своей практики Денис Ахкамов. – До сих пор с содроганием вспоминаю эту историю – ведь тогда пострадал ребенок. Вы представляете, какой ужас пришлось пережить этой маленькой девочке?

История действительно жуткая. 33-летний житель Благовещенска, который снимал вместе со своей семьей квартиру в Уфе, катался на велосипеде в парке, где и заприметил девочку. Под предлогом научить ее кататься на велосипеде, извращенец заманил ребенка в лесополосу в районе Курочкиной горы, где и набросился на нее

Самые тяжелые преступления, признается следователь. связаны с детьми Фото: Рустем АХУНОВ

Самые тяжелые преступления, признается следователь. связаны с детьмиФото: Рустем АХУНОВ

- Надо отдать должное девочке: несмотря на страх и шок, она хорошо запомнила своего обидчика и смогла его детально описать. Именно поэтому мы уже в первые сутки вычислили личность подозреваемого и задержали его. Тот сначала отпирался, но под тяжестью доказательств раскаялся и признал свою вину. В итоге его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Самое удивительное, что соседи его характеризовали как примерного семьянина, хорошего отца, - вспоминает следователь. – Такие преступления надолго западают в душу, и расследовать их очень непросто. На время приходится становиться психологом, ведь очень важно расспросить ребенка, не вызвав у него дополнительных переживаний после пережитого шока.

ЗАПЕРЛИ В МОРГЕ С ТРУПАМИ ЗА СЛОМАННЫЙ НОС

История с уфимцем, которого избили и заперли в холодильнике морга из-за сломанного носа, потрясла своей жестокостью жителей Башкирии в марте 2019 года. Вот только мало кто знал, что расследование этого запутанного уголовного дела длилось почти восемь лет – сначала преступники скрывались от следствия, а после убеждали сыщиков в своей невиновности и даже выставляли себя жертвами. Но следователь по особо важным делам Денис Ахкамов смог поставить окончательную точку в этой истории, а виновные – понесли заслуженное наказание.

Напомним, что все произошло в далеком 2011 году – тогда 26-летний уфимец с друзьями отправился в ночной клуб. Вечеринка удалась, но уже на выходе из клуба к компании подошел изрядно пьяный незнакомец и начал приставать к девушкам. Артем Алиев (имена изменены – Ред.) ударил дебошира в лицо и сломал ему нос. А уже через несколько дней Артема затолкали в багажник автомобиля и привезли в здание морга, где засунули его в холодильник с трупами и оставили на несколько часов. Когда до смерти перепуганного мужчину вытащили и начали угрожать расправой, он был согласен на все и написал расписку, что обязуется выплатить 100 тысяч в качестве «компенсации». Преступники отпустили его домой собирать деньги, но Артем пришел в полицию, где рассказал о своих злоключениях и попросил о помощи.

В итоге одного из преступников задержали, когда он принимал меченые купюры, а главный фигурант бросился в бега. Его задержали только в 2018 году, но до последнего мужчина убеждал следователей, что он – жертва обстоятельств, что деньги ему обещали возместить добровольно, а скрываться от сыщиков он и не думал. Мол, даже и не подозревал, что его разыскивают.

- Дело было запутанное, много деталей, сложностей. Но в итоге нам удалось полностью доказать вину злоумышленника – и марте 2019 года его приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельник, санитар морга, отправился в тюрьму на пять лет еще в 2014 году, - рассказывает Денис Ахкамов.

ПОПЛАТИЛАСЬ ЖИЗНЬЮ ЗА ТО, ЧТО ПРОКУСИЛА ГУБУ В ПОРЫВЕ СТРАСТИ

Следователь по особо важным делам признается: у Калининского района дурная слава из-за большого количества преступлений против личности. Наверное, нигде в Уфе не происходит столько жестоких убийств и избиений в состоянии алкогольного опьянения. Вспомнить только леденящую кровь историю, произошедшую летом 2018 года. Тогда в гараже было обнаружено обезображенное тело женщины. Позже судмедэксперты насчитают более 40 ударов газовым ключом по голове несчастной.

- Убийцей оказался любовник этой женщины. Он пригласил ее к себе в гараж – они выпили, решили придаться страсти, но в какой-то момент все пошло не по плану. В порыве страсти женщина прокусила своему ухажеру губу. Тот вспылил и начал ее избивать газовым ключом по голове. Когда от черепа почти ничего не осталось, он ушел домой, даже не заперев гараж. В итоге изувеченное тело женщины обнаружил ее сын, которому она перед смертью успела написать смс. Прошло столько времени, а я до сих пор вспоминаю эту историю. Ужасает жестокость, которая просыпается в людях после употребления спиртного. Забить до смерти (40 ударов!) человека, с которым ты еще недавно делил постель – это представить трудно. А самое грустное, что если бы сын пришел хотя бы на час раньше, женщину еще бы можно было спасти, но не успели, - вспоминает Денис Ахкамов.

Надежда Дружинина уверена, работа следователя - это ее призвание по жизни Фото: Рустем АХУНОВ

Надежда Дружинина уверена, работа следователя - это ее призвание по жизниФото: Рустем АХУНОВ

О СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И УБИЙСТВЕ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ

Старшему следователю Калининского следственного отдела Надежде Дружининой всего 23 года. Девушка обожает спорт, встречи с друзьями, но больше всего - свою работу.

- Еще во время практики мы приходили сюда, изучали работу следователей, вникали в процесс. Я тогда сразу поняла, что это мое призвание по жизни. Поэтому после окончания университета я пришла в отдел и работаю здесь уже почти два года, - улыбается Надежда Дружинина. – Может, кто-то скажет, что следователь – это совсем неженская профессия, но я с этим не соглашусь. Работа следователя не только безумно интересная и ответственная, она закаляет характер, делает тебя стрессоустойчивым. Особенная благодарность моим коллегам, которые приняли и поддержали меня в первое время. Сейчас я на сто процентов уверена, что сделала правильный выбор в жизни.

За плечами у молодого следователя есть уже уголовное дело, которое она запомнит на всю жизнь. Речь идет о самой шокирующей истории, потрясшей всю Башкирию в прошлом году: уфимец задушил всю свою семью из пяти человек, вывез тела за город на грузовой "Газели" и утопил в колодце на своем дачном участке. Не пожалел душегуб и девятимесячного ребенка, которого потом найдут с соской во рту… Позже, когда уже в дверь стучала полиция, мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку со словами: "Они ушли, мне тяжело без них".

- Самое сложное в расследовании этого дела было то, что все его фигуранты были мертвы. Преступление было совершено в условиях полной неочевидности, поэтому нам пришлось провести огромный объем работ, чтобы восстановить всю картину случившегося. Мы опросили всех соседей по дому и даче, всех родственников, провели множество различных экспертиз – генетические, почерковедческие, трасологические. Важно было понимать, находился ли мужчина в состоянии аффекта, когда расправлялся с семьей, поэтому мы провели посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала: мужчина отдавал отчет своим действиям. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения в виду неприязненных личных взаимоотношений внутри семьи. Расследование длилось 8 месяцев, но в итоге дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, - вспоминает Надежда Дружинина.

Именно Надежда Дружинина занималась расследованием громкой истории с убийством целой семьи, которую обсуждала вся Башкирия Фото: Рустем АХУНОВ

Именно Надежда Дружинина занималась расследованием громкой истории с убийством целой семьи, которую обсуждала вся БашкирияФото: Рустем АХУНОВ

Следователь признается, что это преступление оставило очень глубокий след в ее душе: особенно тяжело было присутствовать, когда тела детей извлекали из колодца, где они пролежали пять месяцев в мутной зловонной жиже в полиэтиленовых мешках.

- Внутри было какое-то беспокойство и непонимание – причем тут маленькие дети? Какие бы не были взаимоотношения с женой и падчерицей, сводить счеты с детьми – это жестоко и бессмысленно, - признается Надежда. – Также поражало, что четыре месяца никто даже не поинтересовался – где женщины и дети? Соседи просто не обращали внимания, что люди просто исчезли. Да и в ту ночь даже никто не слышал, а может, просто и не обратил внимания, что за стеной творилась настоящая бойня.

Зато выяснилась одна интересная деталь: убийца с целью сокрытия преступления, создал иллюзию, что семья жива, переписываясь с сестрой жены от ее имени.

- Я хочу обратиться ко всем жителям Калининского района, да и жителям Башкирии в целом: не злоупотребляйте алкоголем, цените своих близких, ведь потом, когда наступает раскаяние, бывает уже слишком поздно, - подчеркивает Надежда Дружинина.

«Комсомольская правда» поздравляет всех сотрудников Следственного комитета с их профессиональным праздником. Мы уважаем вас за ваш нелегкий труд и надеемся на плодотворное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Подожгли голову и забили палками»: В Петрозаводске 10-летний мальчик с 5-летним соседом несколько часов издевались над домашней кошкой
Несчастное животное скончалось в страшных муках через сутки, сейчас жители города собирают подписи, чтобы малолетних садистов наказали
Новости 24
В Башстате рассказали, сколько в среднем получают жители республики
В Башкирии мужчина пырнул влюбленную ножом
У пенсионерки из Уфы украли 2,5 млн рублей под предлогом растаможивания груза
В Башкирии следователи проверят обстоятельства смерти 10-летней девочки
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Глава Башкирии неожиданно снова изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь
Где в Башкирии подтверждено больше всего случаев коронавируса – данные на 24 июля
В Минздраве Башкирии объяснили, как проходит экстренная госпитализация при родах в условиях пандемии
В Башкирии пять госпредприятий планируют передать частным владельцам
93-летней жительнице Башкирии пришлось через суд доказывать, что она ветеран ВОВ
В Уфе на пешеходном переходе рядом с остановкой насмерть сбили пожилую женщину
Башкирия вошла в топ регионов с самой вкусной едой по мнению туристов
СМИ: детские и школьные лагеря в Башкирии в 2020 году открываться не будут
Житель Уфы выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей
На Алтае стартует экспедиция башкирского отделения РГО
Власти Башкирии нашли инвесторов, которые вложат 3 млрд рублей в придорожный сервис
В Башкирии подтверждено 6,5 тысячи случаев коронавируса
В Уфе одобрили строительство межрегионального центра радионуклидной терапии
Тело нашел пастух в пяти километрах: в Башкирии поиски 10-летней девочки завершились трагедией
В машине у молодой уфимки нашли крупную партию наркотиков
Власти Башкирии пригрозили закрыть торговые центры, если там не будет соблюдаться масочный режим
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Суд оштрафовал уфимскую мэрию за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Уфе состоялась встреча инвесторов «Золотого запаса»
Медиков пяти ковид-госпиталей Башкирии кормили замороженными супами и булками с плесенью
Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха»
На трассе в Башкирии погиб водитель из Тульской области