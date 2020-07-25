«Иногда приходится быть психологом»: уфимские следователи рассказали о своей работе

В беседе с «Комсомолка» следователи рассказали о самых запоминающихся уголовных делах и почему они так преданы своей профессии

25 июля в России отмечается один из важных профессиональных праздников – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии этой знаменательной даты корреспонденты «Комсомолки» решили поближе познакомиться с нелегкой работой следователей и отправились в гости в следственный отдел самого непростого и криминального района башкирской столицы – Калининский. Именно там работают следователи, которые, несмотря на свой молодой возраст, распутывают сложные и запутанные преступления, которые в свое время заставили содрогнуться всю Башкирию.

ЗАМАНИЛ РЕБЕНКА В ЛЕС И НАДРУГАЛСЯ НАД НИМ

Следователь по особо важным делам Денис Ахкамов пришел в Следственный комитет в октябре 2017 года. Уже в первый день молодому сыщику поручили его первое дело – убийство молодого парня ударом в голову, а в придачу добавили расследовать и вымогательство с проникновением в жилище. Со своей задачей Денис Ахкамов блестяще справился – оба дела благополучно были раскрыты в течение месяца, позже виновные получили приговор по заслугам, а сам следователь убедился в мысли, что выбрал правильную профессию.

- В июле прошлого года в Уфе произошло громкое преступление: мужчина заманил десятилетнюю девочку в лес, где надругался над ней. Тогда расследование поручили мне, - вспоминает об одном из самых запоминающихся уголовных дел своей практики Денис Ахкамов. – До сих пор с содроганием вспоминаю эту историю – ведь тогда пострадал ребенок. Вы представляете, какой ужас пришлось пережить этой маленькой девочке?

История действительно жуткая. 33-летний житель Благовещенска, который снимал вместе со своей семьей квартиру в Уфе, катался на велосипеде в парке, где и заприметил девочку. Под предлогом научить ее кататься на велосипеде, извращенец заманил ребенка в лесополосу в районе Курочкиной горы, где и набросился на нее…

Самые тяжелые преступления, признается следователь. связаны с детьмиФото: Рустем АХУНОВ

- Надо отдать должное девочке: несмотря на страх и шок, она хорошо запомнила своего обидчика и смогла его детально описать. Именно поэтому мы уже в первые сутки вычислили личность подозреваемого и задержали его. Тот сначала отпирался, но под тяжестью доказательств раскаялся и признал свою вину. В итоге его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Самое удивительное, что соседи его характеризовали как примерного семьянина, хорошего отца, - вспоминает следователь. – Такие преступления надолго западают в душу, и расследовать их очень непросто. На время приходится становиться психологом, ведь очень важно расспросить ребенка, не вызвав у него дополнительных переживаний после пережитого шока.

ЗАПЕРЛИ В МОРГЕ С ТРУПАМИ ЗА СЛОМАННЫЙ НОС

История с уфимцем, которого избили и заперли в холодильнике морга из-за сломанного носа, потрясла своей жестокостью жителей Башкирии в марте 2019 года. Вот только мало кто знал, что расследование этого запутанного уголовного дела длилось почти восемь лет – сначала преступники скрывались от следствия, а после убеждали сыщиков в своей невиновности и даже выставляли себя жертвами. Но следователь по особо важным делам Денис Ахкамов смог поставить окончательную точку в этой истории, а виновные – понесли заслуженное наказание.

Напомним, что все произошло в далеком 2011 году – тогда 26-летний уфимец с друзьями отправился в ночной клуб. Вечеринка удалась, но уже на выходе из клуба к компании подошел изрядно пьяный незнакомец и начал приставать к девушкам. Артем Алиев (имена изменены – Ред.) ударил дебошира в лицо и сломал ему нос. А уже через несколько дней Артема затолкали в багажник автомобиля и привезли в здание морга, где засунули его в холодильник с трупами и оставили на несколько часов. Когда до смерти перепуганного мужчину вытащили и начали угрожать расправой, он был согласен на все и написал расписку, что обязуется выплатить 100 тысяч в качестве «компенсации». Преступники отпустили его домой собирать деньги, но Артем пришел в полицию, где рассказал о своих злоключениях и попросил о помощи.

В итоге одного из преступников задержали, когда он принимал меченые купюры, а главный фигурант бросился в бега. Его задержали только в 2018 году, но до последнего мужчина убеждал следователей, что он – жертва обстоятельств, что деньги ему обещали возместить добровольно, а скрываться от сыщиков он и не думал. Мол, даже и не подозревал, что его разыскивают.

- Дело было запутанное, много деталей, сложностей. Но в итоге нам удалось полностью доказать вину злоумышленника – и марте 2019 года его приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельник, санитар морга, отправился в тюрьму на пять лет еще в 2014 году, - рассказывает Денис Ахкамов.

ПОПЛАТИЛАСЬ ЖИЗНЬЮ ЗА ТО, ЧТО ПРОКУСИЛА ГУБУ В ПОРЫВЕ СТРАСТИ

Следователь по особо важным делам признается: у Калининского района дурная слава из-за большого количества преступлений против личности. Наверное, нигде в Уфе не происходит столько жестоких убийств и избиений в состоянии алкогольного опьянения. Вспомнить только леденящую кровь историю, произошедшую летом 2018 года. Тогда в гараже было обнаружено обезображенное тело женщины. Позже судмедэксперты насчитают более 40 ударов газовым ключом по голове несчастной.

- Убийцей оказался любовник этой женщины. Он пригласил ее к себе в гараж – они выпили, решили придаться страсти, но в какой-то момент все пошло не по плану. В порыве страсти женщина прокусила своему ухажеру губу. Тот вспылил и начал ее избивать газовым ключом по голове. Когда от черепа почти ничего не осталось, он ушел домой, даже не заперев гараж. В итоге изувеченное тело женщины обнаружил ее сын, которому она перед смертью успела написать смс. Прошло столько времени, а я до сих пор вспоминаю эту историю. Ужасает жестокость, которая просыпается в людях после употребления спиртного. Забить до смерти (40 ударов!) человека, с которым ты еще недавно делил постель – это представить трудно. А самое грустное, что если бы сын пришел хотя бы на час раньше, женщину еще бы можно было спасти, но не успели, - вспоминает Денис Ахкамов.

Надежда Дружинина уверена, работа следователя - это ее призвание по жизниФото: Рустем АХУНОВ

О СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И УБИЙСТВЕ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ

Старшему следователю Калининского следственного отдела Надежде Дружининой всего 23 года. Девушка обожает спорт, встречи с друзьями, но больше всего - свою работу.

- Еще во время практики мы приходили сюда, изучали работу следователей, вникали в процесс. Я тогда сразу поняла, что это мое призвание по жизни. Поэтому после окончания университета я пришла в отдел и работаю здесь уже почти два года, - улыбается Надежда Дружинина. – Может, кто-то скажет, что следователь – это совсем неженская профессия, но я с этим не соглашусь. Работа следователя не только безумно интересная и ответственная, она закаляет характер, делает тебя стрессоустойчивым. Особенная благодарность моим коллегам, которые приняли и поддержали меня в первое время. Сейчас я на сто процентов уверена, что сделала правильный выбор в жизни.

За плечами у молодого следователя есть уже уголовное дело, которое она запомнит на всю жизнь. Речь идет о самой шокирующей истории, потрясшей всю Башкирию в прошлом году: уфимец задушил всю свою семью из пяти человек, вывез тела за город на грузовой "Газели" и утопил в колодце на своем дачном участке. Не пожалел душегуб и девятимесячного ребенка, которого потом найдут с соской во рту… Позже, когда уже в дверь стучала полиция, мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку со словами: "Они ушли, мне тяжело без них".

- Самое сложное в расследовании этого дела было то, что все его фигуранты были мертвы. Преступление было совершено в условиях полной неочевидности, поэтому нам пришлось провести огромный объем работ, чтобы восстановить всю картину случившегося. Мы опросили всех соседей по дому и даче, всех родственников, провели множество различных экспертиз – генетические, почерковедческие, трасологические. Важно было понимать, находился ли мужчина в состоянии аффекта, когда расправлялся с семьей, поэтому мы провели посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала: мужчина отдавал отчет своим действиям. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения в виду неприязненных личных взаимоотношений внутри семьи. Расследование длилось 8 месяцев, но в итоге дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого, - вспоминает Надежда Дружинина.

Именно Надежда Дружинина занималась расследованием громкой истории с убийством целой семьи, которую обсуждала вся БашкирияФото: Рустем АХУНОВ

Следователь признается, что это преступление оставило очень глубокий след в ее душе: особенно тяжело было присутствовать, когда тела детей извлекали из колодца, где они пролежали пять месяцев в мутной зловонной жиже в полиэтиленовых мешках.

- Внутри было какое-то беспокойство и непонимание – причем тут маленькие дети? Какие бы не были взаимоотношения с женой и падчерицей, сводить счеты с детьми – это жестоко и бессмысленно, - признается Надежда. – Также поражало, что четыре месяца никто даже не поинтересовался – где женщины и дети? Соседи просто не обращали внимания, что люди просто исчезли. Да и в ту ночь даже никто не слышал, а может, просто и не обратил внимания, что за стеной творилась настоящая бойня.

Зато выяснилась одна интересная деталь: убийца с целью сокрытия преступления, создал иллюзию, что семья жива, переписываясь с сестрой жены от ее имени.

- Я хочу обратиться ко всем жителям Калининского района, да и жителям Башкирии в целом: не злоупотребляйте алкоголем, цените своих близких, ведь потом, когда наступает раскаяние, бывает уже слишком поздно, - подчеркивает Надежда Дружинина.

«Комсомольская правда» поздравляет всех сотрудников Следственного комитета с их профессиональным праздником. Мы уважаем вас за ваш нелегкий труд и надеемся на плодотворное сотрудничество.