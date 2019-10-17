Суд в Уфе вынес приговор мужчине, который изнасиловал 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-17T13:09:53+03:00

Педофил завлек свою жертву в лес и надругался над ней

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Сегодня, 17 октября, в Калининском районном суде Уфы вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, все произошло в июле этого года. Пьяный подсудимый увидел около парка Машиностроителей в Черниковке гуляющую в одиночестве девочку. Он подошел к ней и предложил покатать на велосипеде, после чего завлек жертву в безлюдное место на Курочкину гору, где «совершил насильственные действия сексуального характера». Потерпевшая рассказала обо всем своей соседке, которая увидела ее плачущей во дворе. Педофила удалось разыскать в кратчайшие сроки благодаря местной жительнице. Она узнала преступника по фотороботу и сообщила в полицию.

Насильник частично признал свою вину. Суд приговорил его в 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. В ближайшее время решение вступит в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU