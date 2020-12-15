По факту смертельного пожара в Башкирии, в котором погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело

Фото: следственный комитет РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Неосторожное обращение с огнем, приведшее к смерти двух и более человек» по факту ночного пожара в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, в котором погибли 11 постояльцев местного дома престарелых. В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, проверяют документы и лицензии на деятельность Дома милосердия, а также пытаются связаться с родственниками погибших. Также назначены необходимые экспертизы, которые установят причину возгорания и определят причину смерти пожилых постояльцев.

- В ходе расследования будет проверено, как соблюдались меры противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, отвечающих за проверку соблюдения этих мер безопасности, - добавили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, что пожар вспыхнул ночью в деревянной одноэтажной постройке, переоборудованной под Дом милосердия. Когда сработали пожарные извещатели, сиделка помогла выбраться через окно троим пожилым мужчинам, но еще 11 человек не смогли спастись. По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная спичка или окурок. На место происшествия выехал глава Башкирии Радий Хабиров.