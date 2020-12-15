«Начала людей будить, таскать»: сиделка дома престарелых в Башкирии, где сгорели 11 человек, рассказала, что произошло

Фото: следственный комитет РБ

Сиделка дома престарелых в деревне Ишбулдино, в котором в ночном пожаре погибли 11 пожилых постояльцев, рассказала, что произошло, и как она спасала людей. В беседе с ИА «Башинформ» женщина уточнила, что возгорание началось на деревянной веранде дома, после чего сработали пожарные извещатели. Женщина мгновенно наглоталась дыма, но не растерялась и бросилась на помощь постояльцам, ведь многие из них не могли передвигаться самостоятельно.

- Я открыла окно, пламя разгорелось еще больше. Помню, что начала людей будить, дергать, таскать. Каким-то невероятным образом выкинула из окна троих пожилых мужчин, самый пожилой из них был – 78-летний старик, не знаю как, но я его вытащила, - рассказала женщина в беседе с журналистами.

Бесстрашная сиделка получила ожоги и многочисленные порезы, спасая людей. Позже ей оказали помощь медики. По словам сотрудницы дома престарелых, всех постояльцев сдали туда дети и родные, и никому они особо не были нужны.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и следователи, которые устанавливают причины случившегося, опрашивают очевидцев, устанавливают личности погибших. По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, возбуждено уголовное дело. На место происшествия уже выехал глава Башкирии Радий Хабиров, в Абзелиловском районе объявлен режим ЧП.

Также в МЧС по Башкирии уточнили, что одноэтажный деревянный дом эксплуатировался именно как частный жилой дом, а не социальное учреждение. В доме было установлено два пожарных извещателя.