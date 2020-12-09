«Без отцов остались маленькие дети»: в Башкирии жуткая трагедия унесла жизни двух братьев-вахтовиков и их мамы

Оба сына после развода пришли жить в дом к своей матери. Фото: соцсети

Еще один пожар, унесший жизнь целой семьи, произошел в ночь на 8 декабря в селе Ишмурзино Баймакского района Башкирии. Все случилось примерно 02.30, когда в службу спасения позвонил глава Ишмурзинского сельсовета и сообщил, что на улице Крестьянской горит жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, небольшое бревенчатое строение было уже полностью объято огнем.

С пожаром боролись не только сотрудники МЧС, но и добровольная пожарная команда Ишмурзинского и Абдулкаримовского сельских советов. Через час с небольшим огонь удалось погасить, но уже вскоре пожарным стало понятно, что без жертв не обошлось. Проливая дымящиеся руины, спасатели сначала наткнулись на тело 35-летнего мужчины, потом на тело его 31-летнего брата. Самой последней была найдена погибшая 56-летняя хозяйка дома.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного управления Следкома и испытательная пожарная лаборатория. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас эксперты проводят целый ряд проверок, дабы установить личности погибших и выяснить причины возгорания дома. Также следователи общаются с соседями погибшей семьи.

СЫНОВЬЯ ЖИЛИ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ

Как стало известно «Комсомолке» от сельчан Ишмурзино, в доме в ту роковую ночь находилась Мавсира И. и двое ее сыновей – 35-летний Денис И. и 31-летний Рамиль И. У мужчин раньше были собственные семьи, маленькие дети - у Дениса осталась дочь, у Рамиля - сын и дочка, но после развода они перебрались жить в дом своей матери. Оба зарабатывали на жизнь тем, что работали вахтой на Севере, а дома помогали по хозяйству матери.

- Обычная семья, мирная, спокойная. Никогда не видела их пьяными или чтобы скандалы устраивали. Сыновья оба работящие, с руками, если попросить о помощи – никогда не откажут. Мавсира тоже на хорошем счету была, - рассказывает соседка погибшей семьи Альфира. – Что случилось у них, не знаю, все же спали, проснулись уже когда пожарные приехали. Говорят, что спать они легли, а кого-то сигарета непотушенная осталась. От нее вот все и вспыхнуло, а пожарный извещатель не сработал.

Позже выяснилось, что у женщины есть еще один 16-летний сын, который сейчас живет у своей бабушки. Сейчас родственники своими организовывают похороны, чтобы достойно проводить в последний путь погибшую семью.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родственникам погибших.