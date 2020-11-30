Замначальника МЧС Башкирии застрелил на охоте товарищ

Абдульманов выбрался на охоту с друзьями во время отпуска, и она стала для него последней.

В Куюргазинском районе Башкирии в минувшую пятницу произошел несчастный случай. На охоте вблизи деревни Красный Восток был убит 39-летний заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе ГУ МЧС по РБ.

В тот злополучный день 27 ноября Ринат Абдульманов с четырьмя другими охотниками отправились на охоту. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из своего карабина, однако не учел, что рядом находились люди. Пуля попала в грудь Абдульманова. После этого все участники охоты поместили потерпевшего в автомобиль и отвезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, погибший находился в отпуске и выбрался отдохнуть с приятелями. Все охотники между собой довольно близко дружат – встречаются семьями, выбираются на совместный отдых.

В следкоме пояснили, что Абдульманова случайно застрелил 62-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

- Сейчас допрашиваются подозреваемый и очевидцы, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в ведомстве.

Напомним, что высокопоставленные лица не в первый раз погибают или страдают на охоте. Три года назад в Белокатайском районе прокурор застрелил судью, пытаясь застрелить косулю. Он пояснил, что нажал на курок случайно. Судья умер на руках у медиков.

А год назад в Зилаирском районе на охоте ранили батюшку из Оренбургской области. Он приехал к своему другу в Башкирию и решил молодость вспомнить. Во время охоты батюшка затаился в кустах, а некотором расстоянии от него находился второй охотник. Он по случайности принял священника за дичь, которая выбирается из укрытия, и произвел выстрел. Пуля, выпущенная из карабина, угодила батюшке в ногу. К счастью, тот выжил.