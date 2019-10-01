Раненым в Башкирии священником оказался клирик-охотник
В Башкирии во время охоты ранили штатного клирика из оренбургского монастыря.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», священник получил травму во время охоты в Зилаирском районе. Батюшка приехал в гости к своему другу из Сибая, и решил вспомнить молодость – ранее он был штатным охотником в Хабаровском крае.
Но во время охоты что-то пошло не так. Батюшка затаился в кустах, а некотором расстоянии от него находился второй охотник. Он по случайности принял священника за дичь, которая выбирается из укрытия, и произвел выстрел. Пуля, выпущенная из карабина, угодила батюшке в ногу.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Охотником, подстрелившим клирика, занимаются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU