2019-10-01T12:10:37+03:00
Происшествия

Раненым в Башкирии священником оказался клирик-охотник

Мужчина приехал из Оренбургской области
Рустем АХУНОВ
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Батюшка получил ранение в ногуБатюшка получил ранение в ногу
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В Башкирии во время охоты ранили штатного клирика из оренбургского монастыря.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», священник получил травму во время охоты в Зилаирском районе. Батюшка приехал в гости к своему другу из Сибая, и решил вспомнить молодость – ранее он был штатным охотником в Хабаровском крае.

Но во время охоты что-то пошло не так. Батюшка затаился в кустах, а некотором расстоянии от него находился второй охотник. Он по случайности принял священника за дичь, которая выбирается из укрытия, и произвел выстрел. Пуля, выпущенная из карабина, угодила батюшке в ногу.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Охотником, подстрелившим клирика, занимаются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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