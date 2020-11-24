За дверью творилась тирания: подробности жизни семьи из Башкирии, в которой муж убил жену прямо в детском саду

На прошлой неделе всю Башкирию ошарашила новость о том, что в селе Старые Киешки Кармаскалинского района 49-летний мужчина жестоко расправился со своей 47-летней бывшей супругой. Злодей пришел к ней на работу в детский сад и нанес несколько ударов ножом. После он пытался сбежать, но был задержан. Сейчас дети погибшей пытаются добиться наказания для своего отца, они боятся, что его признают невменяемым, и он снова окажется на свободе. «Комсомолка» пообщалась с близкой подругой дочери погибшей, которая рассказала, что творилось в семье последние несколько лет. Устав от мучений со стороны Данила, семья пыталась сбежать в Сочи, даже билеты уже были куплены, но попросту не успели.

«ПАПА ПРИХОДИТ – ВСЕ МОЛЧАТ, НЕ ИГРАЕМ»

Элина знакома с семьей Лугмановых еще со времен школы. Девушка часто гостила у Дианы на выходных. Она еще тогда четко запомнила – когда домой приходит отец, нельзя веселиться, играть и шуметь.

- За дверью дома «образцовой семьи» очень много лет творилась тирания. Папа возвращается у них домой – значит, все молчат, никто не играет. Все его боялись еще тогда, поэтому нельзя сказать, что он резко изменился в худшую сторону всего несколько лет назад, - рассказывает девушка. – Он всегда был жестокий и агрессивный.

Со слов Элины, сын Вадим и вовсе не любил находиться дома, когда там был отец. Он постоянно уходил к бабушке, чтобы с ним не общаться.

- Он был извергом, он постоянно говорил им: «Я сдохну только после вас!», - вспоминает Элина.

ВМЕСТО РАЗГОВОРА – ПОГОНЯ С НОЖОМ

Окончательно у супругов отношения испортились в этом году. Точнее даже не испортились, а Эльвире просто надоело его терпеть – постоянная пьянка и избиения выводили несчастную из себя. Женщина просила у мужа развода в сентябре 2020 года, когда тот ушел в двухнедельный запой. Решалась на серьезный шаг она очень долго, так боялась Данила, что тянула с этим.

Эльвира сказала, что так она жить больше не может и умоляла супруга развестись с ней.

- 25 сентября они должны были встретиться и обсудить детали развода, потому что у них была общая машина в кредите. Он приехал к ней на работу, был пьяный, но вместо разговора достал нож и сказал, что убьет ее, - говорит Элина.

В тот день Эльвира чудом спаслась – женщина выбежала из двора детского сада, а он с ножом за ней. Страшную картину запечатлели камеры видеонаблюдения на столбах. На записях видно, как Данил пытается ее догнать. Догнать он все же смог ее, но трогать почему-то не стал.

Зато на следующий день еще раз покусился на ее жизнь – сжег дом. Но в момент поджога дома никого не было, только домашние животные.

БЫЛО ДВА ЗАЯВЛЕНИЯ

После того, как он попытался убить Эльвиру в первый раз, гоняя с ножом, женщина написала заявление, испугавшись за свою жизнь. Однако никакого расследования и заключения под стражу не было – заявление просто вернули. Оказалось, что состава преступления нет.

Второе заявление было после поджога, но его Эльвира забрала самостоятельно.

- Он умолял, просил забрать, обещал, что изменится и больше никогда не потревожит ее после развода, уедет на север, пропадет из ее жизни, - продолжает собеседница.

Эльвира поверила и пошла ему на встречу. Сама женщина тоже хотела изменить свою жизнь, забыть прошлое, как страшный сон, уехать жить к морю. Семья купила билеты, но улететь они не успели – Данил пришел в детсад и расправился с ней.

«О, ДАНИЛ ИДЕТ»

- Эльвира увидела в окно, как он идет. Даже ничего плохого и не подумала, просто сказала, мол, Данил идет, и вышла к нему, - говорит Элина.

В этот день Данил был в запое. Убивать бывшую жену он шел целенаправленно, никакие разговоры ему не нужны были. Иначе кто на разговор идет с ножом в кармане?

Позже уже коллеги услышали ссору, а затем крик Эльвиры. Вовремя прибежал на место учитель физкультуры, который задержал негодяя, когда тот пытался сбежать. Раненая женщина скончалась на месте.

Сейчас Данил находится в СИЗО. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы, в середине января его ждет суд, пока же проводится расследование.

- У Дианы и Вадима, сложилась самая ужасная ситуация, какая могла быть. Мать похоронили, отец за решеткой, дом сгорел, кредиты погибшей остались на них. Диана работает воспитателем в частной школе, и ей приходится ежедневно ездить из деревни в город. Она старается быть сильной изо всех сил, но очень опасается того, что отца признают невменяемым, и отпустят. Соответственно на крайний случай ещё и адвоката придется нанимать, - рассказывает подруга.

В плохом состоянии находится и пожилая мать Эльвиры – женщина не может смириться с утратой и каждый день вызывает скорую.

Друзья, близкие и неравнодушные собирают финансовую помощь для Дианы и Вадима.

Номер карты: 4276060033595649 (Диана Даниловна).