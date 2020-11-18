В башкирском детсаду воспитательницу из ревности зарезал бывший муж

Убившего супругу мужчину задержал учитель физкультуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии в детском саду была убита воспитательница. Ее из ревности зарезал пьяный бывший муж. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Все случилось вчера днем, 17 ноября, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района. Нетрезвый мужчина пришел в детский сад, где воспитателем работала его 47-летняя экс-супруга, и как минимум три раза ударил ее ножом. Как утверждают следователи, он сделал это «на почве ревности». Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

фото: СК РБ

Сельчанин попытался скрыться, однако его задержал учитель физкультуры местной школы, которая располагается в одном здании с детсадом. Учащиеся и воспитатели обоих учреждений в момент преступления находились в других помещениях.

СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве в отношении 49-летнего мужчины. Его взяли под стражу. Сейчас с ним работают следователи. Правоохранители устанавливают все причины и условия способствовавшие произошедшему.

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