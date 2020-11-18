В Башкирии две бойцовские собаки до смерти изгрызли 24-летнего хозяина Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии две бойцовские собаки набросились на хозяина и убили его.

Известно, что нападение домашних животных произошло в городе Октябрьский. В полицию обратились соседи, которые услышали из запертой квартиры жуткие крики. На место немедленно прибыли стражи порядка.

В квартире находился истекающий кровью 24-летний парень. Также в помещении были агрессивные собаки – стаффордширский терьер и питбультерьер. В итоге стражам порядка пришлось применить табельное оружие для того, чтобы устранить угрозу.

К сожалению, спасти хозяина квартиры так не удалось – он погиб в больнице. Остается неизвестным, из-за чего собаки могли наброситься на хозяина и искусать его до смерти. Позже выяснилось, что питбультерьера в квартире на какое-то время оставила подруга погибшего. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что тела убитых животных отдали на экспертизу ветеринарам.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства, которые могли привести к такому страшному происшествию.

Напомним, что похожая трагедия произошла в Уфе в августе 2019 года. Тогда домашняя собака загрызла свою 48-летнюю хозяйку, которая устроила пьяную вечеринку. После этого пса поймали и усыпили.