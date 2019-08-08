Бойцовскую собаку, загрызшую насмерть женщину в Уфе, усыпили

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-08T11:14:37+03:00

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Накануне в Уфе бойцовская собака насмерть загрызла 48-летнюю уфимку. Всё произошло в одной из жилых домов Черниковки. Пенсионерка – владелица пса – позвала к себе в квартиру в гости мужчину и женщину. Они распивали алкоголь, а после улеглись спать по разным комнатам.

По неизвестной причине гостья зашла к хозяйке в спальню, в которой также находилась собака. Домашнее животное сразу же вцепилась в лицо и шею потерпевшей. Она скончалась от потери крови.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», собаку породы Стаффордширский терьер усыпили. Труп погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Делом занялся Следком Башкирии.

Напомним, на прошлой неделе в Стерлитамаке на маленькую девочку напала бойцовская собака. Пса оттаскивали несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU