2019-08-07T18:24:29+03:00
Происшествия

В Уфе домашняя собака загрызла насмерть женщину

Ужасный случай произошел во время посиделок у хозяйки пса
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Домашняя собака напала на жительницу Уфы и загрызла ее насмерть.

Жуткий случай произошел в одной из квартир города. По сведениям телеканала Рен ТВ, хозяйка пса пригласила свою новую приятельницу домой, где женщины распивали спиртные напитки. Внезапно домашний питомец стал вести себя агрессивно. Собака бросилась на нетрезвую гостью и вгрызлась ей в лицо. Повреждения от укусов оказались тяжелыми, женщина потеряла много крови и скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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