Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов: «Сейчас горожане могут спать спокойно»

Накануне Нового года редакцию «Комсомольской правды – Уфа» посетил один из самых эксцентричных политиков Башкирии, бывший мэр Уфы, а ныне сенатор Ирек Ялалов.

- Сегодня мы хотим поговорить о вашей работе на посту сенатора, но начнем, конечно, с нескольких небольших вопросов о работе мэром. Первый - как вы оцениваете все эти годы? Вы считаете, что сделали все, что планировали? Осталось ли что-то нереализованным?

-Наши желания и возможности, должны, в первую очередь совпадать с реалиями. А реалии таковы, что на сегодняшний день бюджет города Уфы по своей обеспеченности находится в пятом десятке среди крупных городов России. К сожалению. Если мы возьмем бюджеты 14 городов миллионников, мы должны быть хотя бы на 14 месте. Всего в нашей стране миллионников 16, но мы, традиционно не включаем в условный рейтинг Москву и Санкт-Петербург - они самостоятельные субъекты Федерации, - заявил Ялалов.

По его словам, так уж исторически сложилось, что в течение всех этих лет бюджетная обеспеченность города на одного жителя снижалась. Согласно официальной статистике, в Уфе проживает 1 млн 131 тысяча человек. Реально же цифра несколько больше – 1,2 млн человек.

- Так вот, ежегодно на каждого жителя выделяется лишь 21 тысяча рублей. Это абсолютно не те деньги, на которые можно развивать город. Это бюджет не развития, а выживания, - подчеркнул сенатор.

Единственный выход, который видела команда Ялалова в такой ситуации – сосредоточится на инвестициях.

Надземный переход на трассе Уфа – Аэропорт построили полностью на частные деньгиФото: Тимур ХАНОВ

- В последние два года, в 2016-м и 2017-м мы привлекали по 102 млрд рублей частных инвестиций. Уфа, по большому счету, развивалась не за счет бюджета, а за счет частных инвесторов. Более того, я сейчас могу открыть секрет, но путепровод по дороге Уфа – Аэропорт, что около магазина «Метро», его полностью профинансировали частники. Таким образом, методом уговоров, добровольно-принудительных мер, мы смогли построить многие объекты в городе. В первую очередь, конечно, объекты инженерной инфраструктуры, инженерные сети. То есть то, что мы с вами не видим, потому как они находятся под землей, - рассказал ИрекЯлалов.

О ПОПУЛЯРНОСТИ И ЦИТИРУЕМОСТИ

- За эти годы вы стали по-настоящему медийной персоной. Вас часто цитировали, журналисты до сих пор скучают. Как вы считаете, глава администрации должен быть открытым для общества? Или он должен просто выполнять свою работу?

-Если проанализировать систему муниципального управления в Уфе, то у нас в городе, на самом деле два руководителя. Это председатель городского совета, он же глава города, и, так называемый сити-менеджер или глава администрации. Последнего мы по старой привычке называем мэр. По моему глубокому убеждению, один из этих людей должен быть максимально открытым и публичным. Он должен объяснять горожанам какие существуют проблемы, как руководство города собирается их решать, и так далее.

По его словам, в башкирской столице сложилась несколько иная система. Так, например, в Уфе все внимание на себе концентрирует именно сити-менеджер.В разных городах эта система работает по-разному. Где-то публичную миссию на себя возложил председатель Горсовета. Классический пример – Екатеринбург во времена Евгения Ройзмана. Сити-менеджером там был Александр Якоб. Он нигде не высовывался, занимался хозяйством, тянул эту лямку, как тот бурлак. А Женя Ройзман выстраивал коммуникацию с горожанами. Вот такой у них тандем сложился, - привел пример Ялалов.

- Кстати, так работали и мои предшественники: Зайцев, Ямалтдинов, Нугуманов и Качкаев и я. Как бы ты не хотел, вне этого поля остаться невозможно, - говорит он.

ОЦЕНКУ РАБОТЕ ПОСТАВЯТ ГОРОЖАНЕ

- Какую оценку вы можете поставить своей команде? Тем чиновникам, с которыми вы вместе работали?

-Главная оценка, все-таки, это мнение самих уфимцев. Здесь нужно делать какой-нибудь социологический срез или опрос для того, чтобы результат получился объективным. Ну и второе, это оценка экспертов и федеральных органов власти. За прошедшие семь лет мы дважды удостоились дипломов второй степени как самый благоустроенный город России, - подчеркнул сенатор.

ИрекЯлалов отмечает, что все успехи и неудачи глав городских администраций познаются в сравнении.

- Возьмите 1130 городов России. Уфа постоянно в десятке лучших. Да, по ряду показателей мы вываливаемся в пятый или шестой десяток. Но это не в области жизнеобеспечения, благоустройства или безопасности. Это, как правило, бюджетное обеспечение, наличие школ. К своему стыду, мы еще с советских времен проигрываем другим городам миллионникам по количеству школ.

Вы знали, например, что Уфа и Екатеринбург – города с наименьшим количеством муниципальных чиновников из расчета на каждого жителя? Только при мне дважды проходило сокращение. Каждый раз сокращали каждого десятого. Я вообще считаю, что чем меньше народу во власти – тем эффективнее работа, - делится мыслями экс-мэр.

О СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

- Поговорим о работе в Совете Федерации. Что вы уже успели сделать за первые месяцы работы? Что больше всего запомнилось за это время?

-Первое, что меня поразило – это высочайший профессиональный уровень Совета Федерации. Например, самый опытный сенатор – это бывший председатель правительства Советского Союза Николай Рыжков. Хорошо представлен губернаторский корпус, много бывших руководителей крупнейших нефтегазовых компаний и машиностроительных холдингов.

Сейчас Валентина Ивановна (Матвиенко. Прим. ред.) позиционирует Совет Федерации не только как высшая палата парламента, но и как Палата регионов. Через эту площадку можно решать очень многие региональные проблемы и задачи. Что касается уровня, как я уже говорил – профессионалы высочайшего класса. Мне доставляет большое удовольствие общаться с коллегами. 170 сенаторов и каждый из них – личность. Ну наконец, учитывая исключительные полномочия, которыми наделен Совет Федерации, туда проводится достаточно жесткий отбор, - рассказал Ялалов.

Практически сразу после наделения экс-мэра Уфы полномочиями сенатора, он вошел в состав Комитета по экономической политике. Мы попросили его рассказать о том, чем занимается этот комитет и что входит в круг его непосредственных обязанностей.

- Расскажите подробнее о работе в Комитете по экономической политике?

-Этот комитет относительно новый в Совете Федерации, создан из пяти комитетов. Мы взаимодействуем с Министерствами транспорта, энергетики, промышленности и торговли, Минэкономразвития, Минцифрой, семью крупнейшими федеральными агентствами и естественными монополиями. Фактически, если исключить социальную сферу и бюджет, то это вся экономическая жизнь страны. Комитет возглавляет Дмитрий Мезенцев. Для нашей республики он не чужой человек – мы с ним взаимодействовали в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, тогда он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества, - говорит Ялалов.

Ирек Ялалов: «С Лилией Салаватовной мы сидим за одной партой»

- Налажено ли у вас сотрудничество со вторым сенатором от Башкирии Лилией Гумеровой? Есть ли у вас какие-то совместные проекты?

- С Лилией Салаватовной мы, если так можно сказать, сидим за одной партой. Она сосредоточилась на социальном направлении, а я больше занимаюсь экономикой и финансами. В этом плане наш комитет достаточно активный. Чтобы вы понимали, сенатор, по своему статусу, приравнивается к федеральному министру. У нас есть широкая возможность попадать в коридоры исполнительной власти. И не просто в коридоры, но к руководителям ведомств, первым заместителям и так далее, где есть возможность обсуждать важнейшие вопросы, - говорит Ирек Ялалов.

О ЛОББИРОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ БАШКИРИИ

- Радий Хабиров недавно заявил, что теперь сенаторов и депутатов ГД от Башкирии тоже будут оценивать по успешности лоббирования. Как вы к этому относитесь?

-Я абсолютно поддерживаю этот тезис Радия Фаритовича, он совершенно своевременный и уместный. Скажу так. Понимаете, когда человек достиг успеха на определенном жизненном уровне, например, стал депутатом Госдумы или сенатором, возникает соблазн пять лет сидеть спокойно и работать особо не напрягаясь.

В моем понимании, все-таки и депутат, и сенатор – это человек, который должен работать, в первую очередь, на регион. Понятно, что вопрос привлечения как бюджетных денег, так и инвестиций, прежде всего, к исполнительной власти. Они формируют соответствующие программы и обращения. Но у сенаторов и депутатов есть исключительная возможность помогать коллегам проносить эти документы. Если по-простому – добиваться нужных резолюций и протоколов. Все это, в хорошем смысле, и называется лоббистской деятельностью, - рассказывает сенатор от Башкирии.

ИрекЯлалов также посетовал, что в плане лоббирования Башкирия уступает ряду регионов.

- Этот процесс не совсем такой, как о нем думают некоторые. Мол, пришел в высокий кабинет, принес цистерну меда, а региону выделили миллиард рублей. Сейчас все бюджетные деньги распределяются через соответствующие программы, строчки бюджета. Системное лоббирование с точки зрения сенатора или депутата Госдумы, оно подразумевает выстраивание деловых, партнерских отношений с органами исполнительной власти, - говорит сенатор.

НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА И ТОСКА ПО УФЕ

- Простой вопрос, «комсомольский». Где распорядок дня проще - в Совете Федерации или в мэрии?

- По прошествии нескольких месяцев, сейчас я могу сказать, что это совершенно не сравнимые вещи. Работа главой администрации – это круглосуточная оперативная работа. В том числе, есть необходимость среднесрочного планирования. Работа сенатора – законотворческая деятельность. Она связана с планированием будущего страны. Площадка Совета Федерации уникальна тем, что сенаторы обладают громадным объемом информации. В первую очередь, аналитика, цифры бюджета, вопросы обороны. Такими знаниями ни один мэр, и даже руководитель региона не обладает, - делится впечатлениями Ирек Ялалов.

Бывший мэр Уфы гордится благоустройством парков и скверов

По его словам, на сегодняшний день задача Палаты регионов предельно простая – чтобы современное законодательство, во-первых, способствовало справедливой жизни в нашей стране, во-вторых – поступательному социально-экономическому развитию.

- Вам, по долгу службы, приходится много времени проводить в Москве. Не скучаете по Уфе?

-Как ни странно, не скучаю. По той простой причине, что меня очень серьезно загрузили в комитете. Там вообще все сенаторы загружены, с учетом, с каким количеством министерств мы взаимодействуем. Так вот, нам приходится много работать с аппаратом комитета, готовить какие-то документы, аналитику. Времени скучать просто не остается. Конечно, 90% времени я провожу в Москве. Со временем, конечно, буду чаще выбираться в регион. Но ведь главой региона поставлена определенная задача. Нам, нужно сейчас закрепиться там, создать площадку для лоббирования интересов республики, - подчеркнул Ялалов.

ДЕНЬГИ НАДО ВЫБИВАТЬ

- Скажите, готовы ли вы, как говорит Радий Хабиров, стать тем самым «башкиром, который будет сидеть около кабинета федерального чиновника, чтобы выбить деньги для региона»?

-Если конкретизировать это образное сравнение, то да. Это ведь предельно ясная цель. Давайте так. Есть бюджет Российской Федерации. В этой корзине есть определенный объем денег. Есть в нашей стране ключевые игроки – крупные корпорации, как частные, так и государственные. Вот из этих двух источников есть возможность привлечь деньги в республику. Безусловно, есть еще и ресурсы населения, за чей счет, например, развивается строительство жилья. Еще раз подчеркну: от слаженности работы руководства региона, депутатов и сенаторов и будет зависеть успех, - отметил он.

ПЕРСПЕКТИВЫ УФЫ

- Вернемся к Уфе. То и дело в разных городах нашей страны стали появляться специфические проекты, призванные объединить молодых и талантливых людей, которые будут работать на благо экономики. Например, тот же Иннополис в Казани с его довольно узкой направленностью – цифровыми технологиями. Скажите, есть в Уфе подобная отрасль, в которой мы сможем оказать достойную конкуренцию и стать лидерами?

- В первые годы своего мэрства я тоже увлекся брендированием нашего города. После встречи с коллегами из крупных китайских мегаполисов, с мэрами западных городов и главой города Астаны, я понял, что сам по себе бренд и красивое название, кроме краткого эффекта ничего не несет. Гораздо важнее – наполнение города реальной экономикой. Бренд города можно менять каждые десять лет, в зависимости от текущей ситуации в стране и в мире, - подчеркнул экс-мэр башкирской столицы.

Ялалов также поделился воспоминаниями о недалеком прошлом, когда башкирская столица была едва ли не центром всего Советского Союза в области нефтехимии и нефтепереработки.

- В советские годы в Уфе был построен самый современный нефтехимический комплекс. Мы были абсолютными лидерами в России в этой области – перерабатывали до 40 млн тонн нефти в год. Так сложилось, что пальму первенства мы упустили. Это не вина руководства, просто так сложилось. Источники переработки стали приближаться к месту их добычи. Может быть, нам нужно было перестроиться и сосредоточится на наукоемкой части этого производства. Например, создавать отраслевые институты нефтепереработки, химии и нефтехимии, строить инжиниринговые компании? – задается вопросом сенатор.

Сенатор Ялалов обещает быть полезным Уфы и БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГОРОДА ИЗНОШЕНЫ»

- Хронический недоремонт коммуникаций за последние 20 лет привел к плачевной ситуации. Вместе с ресурсоснабжающими компаниями, муниципальными предприятиями, все эти семь лет мы уделяли пристальное внимание так называемому «подземному городу». Я думаю, что сейчас горожане могут спать спокойно. Если возникнет любая, даже самая сложная аварийная ситуация, она будет оперативно устранена без особых потерь для горожан, - подытожил бывший сити-менеджер башкирской столицы.

ЯЛАЛОВ ВЕРНЕТСЯ?

- Не планирую. Еще в мае месяце стало известно, что я выдвинулся в Госсобрание. Уже тогда можно было сделать вывод, что скорее всего, это шаг на пути в Совет Федерации. Мне было сделано предложение, я ответил согласием. Свою деятельность на ближайшие пять лет я выстраиваю в рамках работы в Верхней палате парламента. Надеюсь, буду полезным родной Уфе и республике в качестве сенатора.