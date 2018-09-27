Кем нужно работать, чтобы стать мэром Уфы?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-27T16:00:21+03:00

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В четверг, 27 сентября, на XXXI заседании Горсовета Уфы депутаты официально приняли отставку пятого уфимского градоначальника Ирека Ялалова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на кресло мэра башкирской столицы. Имена кандидатов на этот пост пока не озвучены, но уже сейчас понятно, что для занятия этой должности будущий глава города-миллионника должен обладать определенным жизненным опытом. «Комсомолка» решила вспомнить, кем работали до своего назначения на пост мэра предшественники Ирека Ялалова и чем они запомнились жителям столицы республики.

ЛИХИЕ ГОДЫ ЗАЙЦЕВА

До того как в Уфе появилась должность мэра, более 70 лет высшее должностное лицо города именовали не иначе как председатель Горсиполкома. В 1992 году должность руководителя башкирской столицы стали называть глава администрации, он же - мэр. Первым это кресло занял Михаил Зайцев.

По сути, пост мэра Уфы достался ему, как бывшему председателю Горисполкома - органа власти, который перестал существовать с распадом Советского Союза. Фактически, Михаил Зайцев просто «поменял табличку» в своем кабинете и проработал там до 1995-го - тогда его избрали спикером Госсобрания-Курултая.

Прежде чем стать мэром Уфы, Михаил Зайцев семь лет возглавлял Кировский район башкирской столицы, а до этого - руководил отделом пропагандыи агитации Уфимского горкома КПСС.

На эпоху Михаила Зайцева пришлись самые серьезные испытания в истории нашей страны. Поскольку Уфа не входило в число городов с так называемым «спецобеспечением», как на пример, Новочебоксарск, что в Чувашии, или Москва и Санкт-Петербург, проблемы с продуктами питания в конце 1980-х годов ощущались весьма остро. Естественно, горожане видели в этом вину градоначальника.

Из самых запоминающихся событий в истории города того периода стоит отметить «фенольную катастрофу», когда в питьевую воду попали вредные вещества, закладку первого камня уфимского метро и захват телецентра радикальными представителями одной из общественных организаций башкирского народа.

К удивлению потомков, большинство событий, потрясавших Уфу в то время, как бы сейчас сказали, не отразились на рейтинге мэра Зайцева. В 1995 году он был избран в Курултай и стал его председателем. Отработав весь положенный срок, в политику он больше не возвращался. Первый мэр башкирской столицы ушел из жизни в 2010 году.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Преемником Михаила Зайцева стал его первый заместитель Фидус Ямалтдинов. Свою карьеру он, как и его предшественник, начинал в КПСС. Будучи по основной специальности инженером авиационных двигателей, он некоторое время проработал на УМПО. Оттуда партийная деятельность привела его сначала в Исполком Ленинского района Уфы, а затем и в «аналог» современной мэрии – уфимский Горком. Там он занимал пост начальника управления коммунального хозяйства.

Второй мэр Уфы Фидус Ямалтдинов возглавлял городскую администрацию на протяжении пяти лет – с 1995 по 2000 год. Именно его фигуру защитники уфимской старины связывают с массовым сносом исторических зданий в башкирской столице. По мнению ряда историков и журналистов, памятники деревянного зодчества в квартале, ограниченном улицами Ленина, Цюрупы, Достоевского и Чернышевского, сносились именно с его разрешения.

Горожанам Фидус Ямалтдинов запомнился, прежде всего, возможностью передвигаться по городу на бесплатном общественном транспорте. С 1998 по 2001 год проезд на трамваях, троллейбусах и знаменитых «Икарусах» в Уфе абсолютно ничего не стоил – все расходы на себя брала, якобы, администрация города. В реальности же транспорт финансировал бюджет республики.

В 2000 году второй мэр Уфы пошел на повышение – его назначили заместителем премьер-министра правительства Башкирии. В этой должности он проработал до 2010 года. Из большой политики Фидус Ямалтдинов ушел в 2012 году. Сейчас он возглавляет одно из госпредприятий в Уфе.

КОММУНАЛЬЩИКИ У ВЛАСТИ

Следующим мэром башкирской столицы стал Рауф Нугуманов. Он то и «открыл» традицию – с тех самых пор мэром Уфы непременно становился «босс от сферы ЖКХ». В эту сферу он пришел еще в далеком 1983 году, когда возглавил аварийно-диспетчерскую службу одного из трестов. Вся последующая карьера Рауфа Нугуманова строилась на коммунальном хозяйстве. В конце 1980-х – начале 1990-х он возглавлял управление ЖКХ Советского района Уфы, затем постепенно поднимался по карьерной лестнице в городской администрации, отвечая за хорошо знакомую сферу.

Рауф Нугуманов пробыл на посту мэра Уфы с августа 2000 по май 2003 года. В эпоху его руководства городом улицы башкирской столицы наводнили маршрутные такси, и началась массовая точечная застройка. Фактически, вся система строительства новых многоэтаэжек во дворах уже существующих домов, становилась именно в это время. Этим, и, пожалуй, отменой бесплатного проезда в городском транспорте, он и запомнился горожанам.

В 2003 году третьего мэра Уфы избрали в Госсобрание-Курултай и он сложил свои полномочия. Сейчас РауфНугуманов возглавляет один из научно-исследовательских институтов нефтехимической промышленности.

БОРЬБА С ОДУВАНЧИКАМИ

Преемником Нугуманова стал Павел Качкаев. Он, как и его предшественник, построил карьеру в сфере ЖКХ, хотя начинал путь «крепкого хозяйственника» на заводе.

С 1995 по 2001 годы он занимал должность первого вице-мэра башкирской столицы, затем, вплоть до назначения на пост мэра, работал министром коммунального хозяйства Башкирии.

С эпохой Качкаева горожане связывают, прежде всего, расцвет автомобильного транспорта в городе. Безусловно, резкий рост автотранспорта в Уфе никак не связан с его деятельностью. Однако катастрофическая нехватка парковок, появление пробок и заторов на въезде и выезде из города – заслуга городской администрации.

В 2005 году власти Башкирии узаконили процесс назначения мэров Уфы путем голосования депутатами Горсовета. Первым городским главой, прошедшим через это испытание и стал Павел Качкаев.

В самом конце срока Качкаев запомнился жителям башкирской столицы как активный борец с одуванчиками и мусором. Также в бытность его мэром в Уфе стали разгораться строительные скандалы. Именно во времена Павла Качкаева словосочетание «обманутый дольщик» прочно вошло в обиход горожан.

Не стоит забывать, что решение убрать трамвайные пути с проспекта Октября, также было принято с легкой руки городского главы. Спустя каких-то пять лет новый мэр мечтал вновь соединить рельсами север и юг башкирской столицы.

В 2011 году Павел Качкаев был избран депутатом Госдумы и покинул пост градоначальника. Его преемником стал экс-министр ЖКХ Башкирии Ирек Ялалов.

ПЯТЫЙ МЭР УШЕЛ В ОТСТАВКУ

Об эпохе Ирека Ялалова, пожалуй, можно говорить бесконечно. Современная Уфа, которую мы знаем, обязана своим обликом именно Ялалову. Знаменитые «арт-объекты» коричневого цвета, наводнившие город в последнее время, как раз заслуга теперь уже бывшего мэра.

Как и его предшественник, он сделал карьеру в сфере ЖКХ. По его собственному признанию, в городскую администрацию он попал в 2001 году совершенно случайно. После недолгих уговоров Ялалов стал заместителем главы Октябрьского района Уфы. С тех пор началась его карьера управленца.

За без малого семь лет на посту мэра Ялалов, как он сам считает, сделал Уфу узнаваемой во всем мире. Эксперты и аналитики постоянно отмечали заслуги уфимского сити-менеджера попаданием в топ-5 лучших мэров российских городов.

27 сентября 2018 года эпоха Ирека Ялалова в Уфе завершилась. Напомним, 9 сентября его избрали депутатом Госсобрания-Курултая, а в минувшую субботу, 22 сентября, на партийной конференции «Единой России» выдвинули на пост сенатора от Башкирии.

Глава горсовета Валерий Трофимов:

-Разрешите от имени всех жителей города и от себя лично, поблагодарить за ваш труд на посту главы администрации города. Оценку вашей и, в том числе, нашей совместно работы, дают в первую очередь, горожане. Но, хотелось бы особенно выделить качественные и количественные изменения в инфраструктуре города. Следует вспомнить и успешное проведение саммитов ШОС и БРИКС, и внедрение новых видов взаимодействия органов власти и общественности. Как говорится, руководитель запоминается тогда, оставляет за собой новые мосты, новые дороги, красивые здания.