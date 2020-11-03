«Живу только ради детей!»: у многодетной мамы из Башкирии после пересадки органа нашли страшную болезнь

Кроме матери у маленького Ильхама никого больше нет

«КП-Уфа» не раз писала о печальной истории 50-летней Светланы Рузматовой из Салавата – женщина несколько лет ждала подходящего донора для пересадки печени, ведь ее собственная была разрушена из-за цирроза неясного генеза. Все это время Светлана вынуждена была ютиться вместе с четырьмя детьми в тесной комнатушке в общежитии, ведь муж давно ушел из семьи, уехал в Узбекистан и своим детям не помогал. И вот, казалось, все беды позади: Светлану прооперировали, донорская печень прижилась, а в прошлом году женщине вместе с младшими сыновьями в администрации выделили квартиру по соцнайму, но многодетной матери снова нужна помощь. Снова ее жизнь находится в большой опасности, ведь недавно у Светланы обнаружили рак яичников.

РОДНОЙ ОТЕЦ ПРОСТО БРОСИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ

- После пересадки печени прошло уже больше 1,5 года, но я регулярно приезжаю в Уфу на осмотр. Летом я стала чувствовать сильную боль в животе, но врачи говорили, что с донорской печенью это никак не связано. Потом на очередном УЗИ выяснилось, что у меня появилась жидкость в животе, поэтому врачи обеспокоились и отправили меня на консультацию к гинекологу. Тот назначил мне анализ на онкомаркеры, он просто зашкаливал. В итоге после всех обследований мне сказали, что у меня злокачественное образование в яичниках, и требуется срочная операция. Но из-за того, что недавно была пересадка, врачи не рискуют меня оперировать без кучи дополнительных анализов и обследований, вдруг начнется отторжение трансплантата. Я постоянно езжу из Салавата в Уфу, трачу почти всю свою пенсию на дорогу, анализы, лекарства, а у меня ведь есть еще дети. Младший сын очень болен. Но я не могу сдаться и живу только ради детей, - признается Светлана Рузматова.

Мальчик также нуждается в постоянном медицинском сопровождении и дорогостоящем лечении

Младшему сыну Светланы Ильхаму уже 9 лет, но по виду ему не дашь больше шести. У мальчика есть несколько серьезных заболеваний, поэтому ему также необходимы дорогостоящие обследования, частые операции и лекарства. К сожалению, родной отец ребенка не принимает никакого участия в жизни сына.

- Хотелось бы еще пожить, повоспитывать детей, ведь они очень привязаны ко мне, кроме меня у них никого нет. Я была бы благодарна всем, кто сможет поддержать нашу семью в такой непростой момент. Нам действительно не к кому обратиться, важна любая помощь – и продукты, и бытовая химия, и канцтовары, и материальная – все примем с благодарностью. Да и просто доброе слово тоже очень дорого, - вздыхает Светлана.

Если вы хотите поддержать женщину и ее детей в этот нелегкий период, можете связаться с ней по телефону 8(919)144-13-79 (номер карты привязан к номеру телефона).