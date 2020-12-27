«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с пандемией коронавируса в Башкирии. По оперативным данным на утро 27 декабря, в регионе выявлен 18 231 случай COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 165 человек. Для республики это рекордный показатель за все время эпидемии.Прямо сейчас носителями ковида являются 3668 жителей: 897 лежат в больнице, остальные лечатся дома – у них инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме. В тяжелом состоянии находятся 57 пациентов, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.За прошедшие сутки от коронавируса по официальным данным скончался один пациент. Общее число жертв COVID-19 на сегодняшний день достигло 132 человек.В Минздраве Башкирии передали, что за последние 24 часа по выздоровлению от коронавируса с учета было снято 269 человек. Всего ковидом переболел 14431 житель региона.В БАШКИРИЮ ЗАВЕЗЛИ НОВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСАВ Башкирию пришла четвертая партия вакцины от коронавируса – 3,1 тысячи доз. В предыдущие поставки республика получила 4,5 тысячи прививок. Как и прежде, вакцинировать будут ограниченный контингент жителей – медиков, соцработников, полицейских, коммунальщиков и волонтеров. Процедура, уверяет Минздрав, добровольная.КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ ЗАБОЛЕЛ ГЛАВВРАЧНакануне стало известно, что коронавирусом заболел главврач Чишминской центральной районной больницы Камиль Яппаров. Он сам об этом написал на своей странице в соцсети. Руководитель медучреждения признался, что инфекция у него подтвердилась еще восемь дней назад, шесть из которых он пребывает в больнице. Яппаров сообщил, что идет на поправку: ему легче дышать, а грудная клетка перестала гореть от температуры.