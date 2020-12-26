Главврач Чишминской центральной районной больницы Камиль Яппаров заразился коронавирусом. Инфекцию у медика подтвердили 8 дней назад. Об этом он сообщил 26 декабря на своей странице «ВКонтакте».– Каждый житель может оказаться в инфекционном госпитале, независимо [от того], кем он работает и чем он занимается. И я оказался здесь в госпитале, хотя держался до последнего и не предполагал даже, что тоже также как все могут заболеть коронавирусной инфекцией, хотя соблюдение масочного режима было безупречным, – написал Яппаров.По словам специалиста, на госпитализации он находится шесть дней. Только сегодня главврач почувствовал, что идет на поправку: «легче стало дышать и [перестала] гореть от температуры грудная клетка».Камиль Яппаров поблагодарил как своих коллег по больнице, так и всех медиков – «этим людям, которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы помощь просто так».