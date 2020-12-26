В Башкирию сегодня, 26 декабря, поступила четвертая партия вакцины от коронавируса – 3,1 тысячи доз. Это в два раза больше, чем было завезено в предыдущие разы. Напомним, в сумме в трех прошлых поставках было всего 4,5 тысячи прививок. Об этом на брифинге говорил министр здравоохранения республики Максим Забелин.Как пояснили в ведомстве, новой партией вакцины будут прививать медиков, соцработников, сотрудников внутренних дел, коммунальщиков и волонтеров. В министерстве подчеркнули, что вакцинация происходит на добровольной основе. На днях стало известно, что некоторые медики в Башкирии отказываются проходить процедуру.