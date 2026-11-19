Из-за распродажи в магазинах был огромный наплыв покупателей. Фото: соцсети

В Уфе минувшим вечером, 18 ноября, в ряде супермаркетов «Магнит» местные жители устроили настоящее столпотворение. Ажиотаж возник из-за «ночной распродажи», длившейся два часа: с 22:00 до 00:00.

Фотографии и видео до отказа переполненных супермаркетов появились в соцсетях. На кадрах видно, как некоторым посетителям из-за очередей у касс приходилось стоять на улице.

Толпа была и на улице. Кадр видео: соцсети

А те, кто смог зайти в магазин пораньше, активно опустошали полки с продуктами и заполняли ими до краёв тележки с корзинами. У многих это были соки и газировки, поскольку на них приходилась самая большая скидка – в 70%.

– Приехали к десяти вечера и не ожидали, что людей будет настолько много. Общая покупка за 3,3 тысячи вышла вместо 9! – поделилась в соцсетях жительница башкирской столицы.

Тележки загружались до краёв. Фото: соцсети

Пока одни уфимцы радовались возможностью закупиться товарами по дешевке и хвастались, что им удалось урвать за бесценок, другие возмущались акцией. Некоторые горожане были недовольны, что на фоне ажиотажа не смогли совершить какие-то свои обычные повседневные покупки, а еще часть пользователей в сети негодовала из-за поведения покупателей.

– Старшее поколение вело себя очень агрессивно. Не давали даже пройти и взять продукты. Хватали за руки и ругались, – пожаловалась уфимка.

– Мы были в ужасе от увиденного и не стали стоять, – сказал еще один местный житель.

– Я для себя решила, что оно того не стоит: ни потраченных нервов в очереди, ни времени, – резюмировала горожанка.

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