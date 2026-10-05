Мокрый снег, гололедица и потепление: прогноз погоды в Башкирии на три дня

Ночью 6 октября на дорогах местами образуется гололедица

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается переменчивая погода с дождем, мокрым снегом и гололедицей. По данным синоптиков, к 7 октября температура воздуха повысится до +13 градусов.

5 октября будет облачно, днем возможны прояснения. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На востоке республики ожидаются сильные осадки: мокрый снег будет переходить в снег, возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях и установление временного снежного покрова. Северный и северо-западный ветер будет умеренным, днем местами усилится. Ночью температура составит +2...-3°, днем — +2...+7°.

6 октября ночью местами пройдет небольшой снег с переходом в мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, местами с сильными порывами. Температура ночью опустится до -1...-6°, днем воздух прогреется до +6...+11°.

7 октября ночью местами ожидаются дождь и мокрый снег, днем пройдут дожди. Ветер южный и юго-западный, умеренный, местами сильный. Ночью температура составит -2...+3°, днем — +8...+13°.