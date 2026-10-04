В Башкирии разыскивают женщину в черном монашеском одеянии

Фото: Лиза Алерт

В Гафурийском районе Башкирии разыскивают 72-летнюю Людмилу Драничникову. Женщина пропала 26 сентября 2026 года в деревне Новосеменовка, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Рост женщины — 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза серо-голубые. На момент исчезновения она была одета в черное монашеское одеяние.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Людмилы Драничниковой, просят сообщить об этом по горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

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