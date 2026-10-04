В Башкирии ввели зимний комендантский час для детей

Следком по Башкирии призвал родителей контролировать местонахождение детей в ночное время

С 1 октября в Башкирии действует зимний режим комендантского часа для детей. Ограничения продлятся до 30 апреля. С 22:00 до 06:00 несовершеннолетним до 17 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей, сообщили в Следственном комитете по республике.

Правила распространяются на улицы, парки, скверы, стадионы, дворы и детские площадки, подъезды и лестничные площадки многоквартирных домов, общественный транспорт, интернет-кафе, а также торговые и развлекательные комплексы.

За нахождение ребенка ночью в запрещенных местах без взрослых предусмотрена административная ответственность. По части 1 статьи 5.35 КоАП РФ родителям могут вынести предупреждение или назначить штраф от 500 до 2 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа может достигать 5 тысяч рублей.

В Следкоме рекомендуют родителям контролировать местонахождение детей в позднее время. Бесконтрольное пребывание подростков на улице ночью повышает риск несчастных случаев, совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и вовлечения их в противоправную деятельность.

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