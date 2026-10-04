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НовостиОбщество4 октября 2026 15:19

В Янаульском районе завершили реконструкцию моста через Каймашинку

Сооружение длиной 42,5 метра расположено около села Истяк
Источник:kp.ru
Фото: Минтранс Башкирии

Фото: Минтранс Башкирии

В Янаульском районе Башкирии завершили реконструкцию моста через реку Каймашинку около села Истяк. Сооружение длиной 42,5 погонных метра расположено на дороге Янаул — Старый Курдым. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе республики.

В ходе реконструкции подрядчик полностью демонтировал старый мост и возвел новую конструкцию. На проезжей части и подходах также обустроили водоотводные лотки и очистные сооружения.

Мост имеет важное значение для жителей населенных пунктов Янаульского и Татышлинского районов. По нему они добираются до Янаула — крупного промышленного и культурного центра республики и железнодорожного узла.

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