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НовостиОбщество4 октября 2026 14:48

В Уфе ищут сотрудников на зарплату до 500 тысяч рублей

Крупнейшие работодатели города открыли сотни вакансий
Источник:kp.ru
Вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей предлагают в том числе промышленные предприятия

Вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей предлагают в том числе промышленные предприятия

По данным «Республиканского центра занятости населения», в Уфе открыто 6 139 вакансий. Информация размещена на портале «Работа России». В числе работодателей с наибольшим количеством предложений — ПАО «ОДК-УМПО» с 648 вакансиями, ООО «Стройдом» — 330 и МУП «УфаГЭТ» — 214.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений — вакансия архитектора в ООО «РСХБ-Автоматизация» с зарплатой до 500 тысяч рублей. В ООО «Электрощит-Уфа» ведущему инженеру РЗА предлагают от 150 до 300 тысяч рублей.

Также в списке высокооплачиваемых вакансий — менеджер по продажам с зарплатой от 55 до 250 тысяч рублей, главный клиентский менеджер в «Сбербанке» с доходом до 200 тысяч рублей, инженер-технолог производства конвейерной ленты — до 150 тысяч рублей и мастер участка — от 80 до 150 тысяч рублей.

Получить дополнительную информацию о вакансиях можно в Республиканском центре занятости населения по телефону +7 (347) 251-51-55.