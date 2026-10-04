В Башкирии из-за снегопада ограничили движение на участке трассы М-5

О снятии ограничений сообщат дополнительно

В Башкирии из-за сложных погодных условий временно ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал».

Ограничения действуют с 22:00 4 октября 2026 года для грузовых и пассажирских автомобилей на участке с 1480-го по 1548-й километр — от Русского Юрмаша до границы с Челябинской областью.

Причиной стали снегопад, гололед и плохая видимость на дороге. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые готовы оказать помощь участникам движения.

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