В Уфе простились с бывшим зампремьер-министра Башкирии Рафилем Гарифуллиным

Фото: Канал в MAX Андрея Назарова

Сегодня в Уфе простились с Рафилем Гарифуллиным — государственным и общественным деятелем Башкирии, бывшим заместителем премьер-министра республики и депутатом Госсобрания — Курултая РБ.

Спикер башкирского парламента Андрей Назаров назвал его уход личной утратой. По словам Назарова, именно Гарифуллин в свое время доверил ему первое серьезное дело — работу представителем министерства внешних связей республики в Магнитогорске. Как отметил спикер, с этого начался его путь в политике.

Гарифуллин прошел большой профессиональный путь: работал на заводе, преподавал, занимался научной деятельностью, был заместителем премьер-министра и депутатом Госсобрания первого и второго созывов.

Рафиль Гарифуллин скончался 29 сентября 2026 года на 83-м году жизни.

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