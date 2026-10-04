В Башкирии за сутки зарегистрировали два возгорания сухой травы

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

На прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали два случая возгорания сухой растительности. Пожары произошли в Кармаскалинском и Куюргазинском районах.

Всего с начала 2026 года в республике произошло 34 лесных пожара. Их общая площадь составила более 288 гектаров.

Кроме того, с начала года в регионе зарегистрировали 324 возгорания сухой растительности. Общая площадь таких возгораний превысила 2518 гектаров.

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