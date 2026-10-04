Зима пришла в Башкирию: в районах республики выпал снег

Фото: МЧС Башкирии из Салаватского района

В некоторых районах Башкирии уже установилась настоящая зимняя погода. Жители республики публикуют кадры заснеженных улиц и первых сугробов. Главное управление МЧС по Башкирии показало снежные пейзажи из деревни Карагулово Салаватского района. На кадрах видно, что территория заметно покрыта снегом.

Зимняя погода пришла и в Зилаирский район. Сегодня, 4 октября, снежные кадры были сделаны в селе Кашкарово. Местные жители уже успели прогуляться по образовавшимся сугробам.

В Башкирии октябрь начался со снега и сугробов Видео: izumka_islamgulova

Тем временем спасатели предупреждают, что 5 октября погодные условия в республике могут ухудшиться. В регионе прогнозируются сильный мокрый снег, отложения на проводах и деревьях, гололедица и порывы ветра до 22 метров в секунду.

Кроме того, в Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Жителям республики рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и во время передвижения по улицам.