Башкирию накроют мокрый снег и сильный ветер

На дорогах ожидается гололедица, возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях

В Башкирии 5 октября ожидается ухудшение погодных условий. На территории республики прогнозируются сильный мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 22 м/с.

Также возможно отложение мокрого снега и гололеда на проводах и деревьях. Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Жителей республики призывают соблюдать осторожность. Пешеходам рекомендуется подготовить обувь с нескользящей подошвой и передвигаться по улицам внимательно, особенно на обледенелых участках.

Водителям следует соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких торможений и маневров. При гололедице тормозить рекомендуется максимально плавно. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

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