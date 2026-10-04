На доме в Уфе разместили мурал в память о полковнике Салавате Якупове

Фото: мэрия Уфы

В Уфе на фасаде дома №2/1 на улице Летчиков появился мурал, посвященный полковнику Салавату Якупову. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Салават Якупов был основателем и первым директором Уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, которая сегодня носит имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Салават Якупов родился 23 октября 1956 года. Он был ветераном боевых действий, участвовал в миротворческих и контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За службу был награжден орденами Мужества, «За личное мужество» и медалью «За отвагу».

В 1999 году Якупов основал Уфимскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой и руководил ею почти 19 лет. Полковник ушел из жизни 19 апреля 2018 года. В Уфе его память ежегодно чтят проведением памятных мероприятий и спортивных забегов.

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