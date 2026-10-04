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НовостиОбщество4 октября 2026 7:49

В Башкирии продают бывшее помещение УФСИН за 194 тысячи рублей

Победителем аукциона станет участник, предложивший наибольшую цену
Источник:kp.ru
Заявки на участие принимаются до 17 ноября

Заявки на участие принимаются до 17 ноября

Территориальное управление Росимущества выставило на продажу нежилое помещение в Туймазах по минимально допустимой цене. Объект находится на улице Островского, 10. Ранее здесь располагался Туймазинский межмуниципальный филиал УФСИН России по Башкирии.

Площадь помещения составляет 45,8 квадратного метра. Объект находится в собственности Российской Федерации, обременений не имеет и к объектам культурного наследия не относится.

Минимальная цена продажи установлена в размере 194 450 рублей. Торги пройдут в электронной форме на площадке «РТС-тендер». Заявки от участников принимаются до 17 ноября 2026 года. Победителем станет участник, предложивший за объект наибольшую цену.

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