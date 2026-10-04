В Башкирии водителей массово проверяют на четырех трассах

Мероприятия направлены на профилактику ДТП

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей на нескольких участках автодорог. Мероприятия организованы для профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Проверки проходят на 1317-м и 1501-м км автодороги М-5 «Урал», на 135-м и 206-м км трассы Уфа — Оренбург, на 101-м и 2-м км дороги Р-240, а также на 103-м км автодороги Уфа — Бирск — Янаул.

В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

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