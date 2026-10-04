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НовостиОбщество4 октября 2026 6:23

В Башкирии мужчина ударил соседа-инвалида лопатой и угрожал убийством

Суд также взыскал с осужденного 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
Источник:kp.ru
Прокуратура Аскинского района обратилась в суд в интересах потерпевшего

Прокуратура Аскинского района обратилась в суд в интересах потерпевшего

В Аскинском районе Башкирии суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который напал на соседа и угрожал ему убийством. Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

Как установил суд, инцидент произошел в октябре 2025 года во дворе дома. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за неприязненных отношений с соседом взял штыковую лопату. Он ударил ею потерпевшего в шею, а затем стал угрожать ему убийством. Пострадавший является инвалидом III группы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил ему 200 часов обязательных работ.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд в интересах потерпевшего с требованием взыскать компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил взыскать с осужденного 40 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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